- Jeg er ingen kjeltring. Jeg har ikke ment å gjøre noe galt

Saken oppdateres.

- Jeg er veldig lei meg og dypt fortvilet. Da Adresseavisen startet å stille spørsmål om dette, var det som taket ramlet i hodet på meg. Jeg innså at jeg kanskje har misforstått, og ikke skulle hatt krav på pendlerbolig.

Det sier Eva Kristin Hansen, som nå stiller til intervju om sin egen pendlerbolig, om rommet hun leide hos Trond Giske og hvorfor hun ikke varslet Stortinget om at hun hadde kjøpt seg inn i mannens hus i Ski i 2014.

LES SAKEN: Leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget

Vil betale tilbake

- Hvis jeg har fått noe jeg ikke skal ha, vil jeg betale tilbake. Jeg vil ha alt på stell. Jeg vil ikke gjøre noe galt.

- Vil du selv ta initiativ til å betale tilbake?

- Ja, jeg vil gjøre alt for å rydde opp, om det er å betale tilbake, eller om det skulle være noe skattemessig her. Dette har jeg tatt opp med stortingsadministrasjonen. En stortingspresident må virkelig gå foran og gjøre det som er rett. Det er viktig for meg.

- Men ringte det ingen klokker da Aftenposten avslørte Ropstad-saken?

- Nei, jeg tenkte ikke det fordi jeg har jo ikke beriket meg. Jeg har betalt leie i Trondheim og betalt ned på huslån i Ski. Jeg tenkte ikke at dette var en sak som angikk meg. Da ville jeg aldri gått så høyt på banen som jeg gjorde da jeg ble president, der jeg fastslo at dette måtte det ryddes opp i.

KOMMENTAR: En flau start på ryddejobben

- Jeg av alle må ha ting på stell

Eva Kristin Hansen fastslår:

- Jeg av alle må ha alle ting på stell. Hvis jeg hadde ant at jeg hadde gjort noe galt, ville jeg aldri gått for å bli stortingspresident. Men dette gjør at jeg bare er enda mer motivert. Dette må vi rydde opp i. Vi må ha klare regler som ikke er til å misforstå.

- Det alle lurer på er, hva er det å misforstå. Fire mil, er jo fire mil?

- Ja. Det er ikke å misforstå. Men det er mye lenger til Trondheim. Og det var der jeg var folkeregistrert. Jeg har trodd at så lenge jeg har hatt folkeregistrert adresse i Trondheim, og det har jeg alltid hatt, så har jeg hatt rett på pendlerbolig. Selv om jeg kjøpte meg inn i min manns hus i Ski. Nå forstår jeg at jeg trolig har misforstått dette og at det ikke er greit.

LES OGSÅ: Jusprofessor: - Det groveste jeg har sett

Glidende overgang

- I et portrett i Adresseavisen sier du at fra 2011 var du mer og mer i Ski. Du giftet deg og kjøpte hus i 2014. Men endret adresse først i 2017. Når mener du at du reelt sett flyttet til Ski?

- Det er en glidende overgang. Jeg har vært reisende mellom Oslo, Ski og Trondheim hele perioden. Men etter en lang valgkamp og mye sykdom bestemte jeg meg i 2017 for å lande. Streiferlivet var for slitsomt, og jeg meldte flytting.

- Du tenkte ikke at du skulle lande da du giftet deg og kjøpte hus?

- Jo, selvfølgelig gjorde jeg det. Men regelverket sier at så lenge jeg hadde folkeregistrert adresse eller faktisk er bosatt lenger unna, har jeg krav på pendlerbolig. Jeg har ikke tenkt tanken at det ikke var riktig. For meg er det viktig å ha nærhet til valgkretsen og kunne være folkeregistrert der.

LES OGSÅ: Lysbakken: SV har tillit til presidenten

Fungerte med hybel i Trondheim

- Du var folkeregistrert på et rom, uten kjøkken og eget bad, hos Trond Giske. Hvorfor valgte du å bo der?

- Fordi det fungerte. Jeg hadde min egen plass der, og jeg ønsket å kunne ha den nærheten til valgdistriktet.

- Så det faktum at du var folkeregistrert der hadde ikke noe å gjøre med at det utløste en pendlerbolig i Oslo?

- Nei, nei. Regelverket på Stortinget ble endret i 2009, har jeg forstått. At du ikke kunne eie et sted innafor firemilsgrensa, og samtidig få pendlerbolig. Det hadde ikke jeg fått med meg. Det er skikkelig ille at selveste stortingspresidenten har misforstått regelverket.

- For å få pendlerbolig forutsetter det at du har hatt faktiske utgifter. Har du betalt hos Trond Giske, og i tilfelle hvor mye?

Eva Kristin Hansen gir Adresseavisen tilgang på kontoutskrift, som viser at hun betalte 4000 kroner i måneden for å leie hos Giske. Kontoutskriftene er fra april 2014 til oktober 2017.

- Så det at du meldte adresseforandring har ikke noe å gjøre med at Adresseavisen i 2017 ba om innsyn i pendlerbolig-statusen for trønderske stortingsrepresentanter?

- Nei, det var jeg ikke klar over.

LES OGSÅ: Dette mener Ap-toppene om pendlerbolig-saken

- Ikke vurdert å trekke meg

- Sylvi Listhaug ber deg vurdere din stilling etter denne saken. Hva sier du til det?

- At enkeltrepresentanter mener ting når det stormer, må man bare ta. Jeg har lyst til å rydde opp. Jeg har ikke vurdert å trekke meg. Hvis Adresseavisen med denne saken skulle sørge for å hive den andre trønderske presidenten i historien, ville jo det vært synd. Men jeg er glad i lokalavisa mi, dere er noen beist, men dere er flinke.

- Det at stortingsrepresentanter misforstår regelverket, hvorfor skjer det aldri til deres ugunst?

- Nei, det er ikke så lett for meg å svare på hva andre har gjort. Men jeg tenker at jeg ikke har tjent på dette. Jeg har hatt utgifter to steder.

- Men det er vel en bra fordel å ha leilighet i Oslo?

- Ja. Men det trodde jeg at jeg hadde rett på.

