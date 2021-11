Støre: Riktig at stortingspresidenten fratrer

RBK-profilen selger huset: – Det er for stort for meg

Saken oppdateres.

Etter et møte i Stortinget torsdag, sa Eva Kristin Hansen at hun ville fortsette som stortingspresident.

Senere på dagen åpnet Oslo-politiet etterforskning av pendlerboligsakene, og da trakk Hansen seg.

LES OGSÅ: Stortingspresidenten trekker seg

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Les Adresseavisens avsløring: Leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget

OMADRESSERT:

Omadressert - Vanlige folk vet hvor de bor Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er mildt sagt i hardt vær. Må hun gå?

Listhaug: - Veldig lurt

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NTB.

Det sier hun kort tid etter at det ble kjent at Eva Kristin Hansen hadde trukket seg.

Listhaug forteller videre at Stortinget har et felles mål i tiden fremover – å gjenreise tillit og rydde opp i det rotet og de sakene de dessverre har hatt altfor mange av, sier hun selv.

– Jeg tror nok at det blant vanlige folk ikke hadde blitt akseptert noe annet enn at hun måtte gå, og jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun videre.

KOMMENTAR: Vitner om mangel på dømmekraft