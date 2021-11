Stortingspresidenten trekker seg

Var bekymra for oppmerksomhet om egen bosituasjon lenge før Adressa-sak

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

Les Adresseavisens avsløring: Leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Åpner etterforskning

Oslo Statsadvokater har torsdag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

OMADRESSERT:

Omadressert - Vanlige folk vet hvor de bor Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er mildt sagt i hardt vær. Må hun gå?

NRK: - Krisemøte i Ap

Ifølge NRKs Dagsnytt 18-redaksjon er det nå krisemøte i Ap om stortingspresident Eva Kristin Hansens bruk av pendlerbolig.

- Vi hadde inntil ett minutt før sending hadde NRK avtale med parlamentarisk leder i Ap, Rigmor Aaserud, at hun skulle være med i panelet, men det kunne ikke hun og etter det vi nå forstår er det et krisemøte i Ap på Stortinget, informerte programleder Espen Ås i NRKs debattprogram Dagsnytt 18.