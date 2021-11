Nå kan kommunene ta i bruk koronasertifikat

Opptur midt oppi all elendigheten

Klarsignal for koronasertifikat for vaksinerte og dem med negativ test

Saken oppdateres.

Samtidig åpner de for at alle kan reise inn til Norge på samme måte som før pandemien, gitt at de oppfyller kravene.

– Alle som oppfyller utlendingslovens krav om innreise får anledning til det. Men det er fortsatt grunnlag for å bortvise utlendinger som ikke overholder kravene, og også nordmenn kan bøtelegges eller anmeldes dersom de ikke oppfyller kravene, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse.

Alle må registere seg

Den strengere kontrollen innebærer at alle som reiser inn til Norge, også nordmenn, fra neste fredag må registrere seg på entrynorway.no. Det blir også mer testing på grensa.

– Når du registrerer deg, får du en bekreftelse som du kan bli bedt om å vise fram i kontroll. Politiet gjennomfører vanlig innreisekontroll for land utenfor Schengen og kan kontrollere om man oppfyller pliktene til registrering, test og karantene, sier Mehl.

Karantenehotell videreføres som et tilbud til de som ikke har egnet sted å oppholde seg under innreisekarantenen.

Kommunene kan ta i bruk koronasertifikat

Kommuner får nå ta i bruk koronasertifikat, men må samtidig gi gratis testing til dem som ikke er vaksinert.

En forskrift som vedtas fredag, vil gjøre det mulig for kommunene å ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har vært koronasyke det siste halvåret eller har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene.

Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet, understreker regjeringen. Forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet i kontroll, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Tromsø er blant kommunene som har varslet at de står klare til å ta i bruk koronasertifikatet, men som har ventet på at forskriften skal bli klar.

- Dropp håndtrykket

Helseminister Ingvild Kjerkol ber folk slutte å håndhilse og gå tilbake til å hilse med albuen.

– Mange av oss har begynt å håndhilse igjen etter å ha brukt albue, hånd til hjertet, nikk og smil i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på en pressekonferanse fredag.