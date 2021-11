Lysbakken møter Ap og Sp mandag

Saken oppdateres.

De parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) inviterte søndag Lysbakken til møte ettersom alle de tre partiene mente progresjonen i forhandlingene ikke gikk fort nok.

Det var søndag kveld ikke avklart hvor møtet klokka 10 vil finne sted, får NTB opplyst fra SV.

For sakte

Til NTB tidligere på ettermiddagen sa Kaski at det fremdeles var stor avstand mellom partiene på flere områder. Særlig innenfor klima og omfordelingspolitikk mente SV avstanden var for stor og at forhandlingene gikk for sakte.

Eigil Knutsen deler Kaskis betraktninger om at forhandlingene har gått for sakte, men viser til at prosessen likevel har vært fruktbar for SV.

– Det har vært gode forhandlinger i nesten en uke mellom de finanspolitiske talspersonene i de tre partiene. Det er lagt flere skisser på bordet, senest i dag søndag, skisser som ville gitt enda bedre fordeler og tjenester i hele landet, sier Knutsen.

Knutsen sier imidlertid at Arbeiderpartiet hadde ønsket å komme lenger enn de var søndag ettermiddag, og at det derfor var riktig tidspunkt å heve forhandlingene opp til de parlamentariske lederne.