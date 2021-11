Homopioner Kim Friele er død, 86 år gammel

25 kulturaktører i Trøndelag: Det kommer til å bli et skred av avlysninger

Saken oppdateres.

Kim Friele døde fredelig mandag kveld.

Det opplyser hennes nærmeste pårørende, Else Hendel, til NTB. Hendel er grandniese til Wenche Lowzow, som var gift med Kim Friele fram til Lowzow gikk bort i 2016.

Karen-Christine Friele, bedre kjent som Kim Friele, ble født 27. mai, 1935 i Bergen.

Hun sto offentlig fram som homofil i 1963 som den første i Norge. Samme år meldte hun seg inn i homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948, som den gang var svært lukket.

Hun var leder i organisasjonen fra 1966 til 1971 og generalsekretær fra 1971 til 1989. Friele sto i spissen for forbundets kamp mot straffelovens paragraf 213, som kriminaliserte homofili, og loven ble avskaffet i 1972.

Hun var dessuten sterkt medvirkende til at homofili ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1977, og at straffelovens paragrafer mot rasisme, inkludert diskriminering basert på seksuell legning, ble innført.

Forfatterskap

Kim Friele har skrevet flere fagbøker, artikler og pamfletter og har holdt svært mange taler og foredrag.

I 1975 ga hun ut boken «Fra undertrykkelse til opprør. Om å være homofil – og være glad for det», som ble regnet som et kampskrift som la grunnlaget for videre innsats. «De forsvant bare … Fragmenter av homofiles historie» fra 1985 handler om homofile i verdenshistorien fra Det gamle testamente til Hitlers Tyskland.

Kampen fortsatte

Friele har kjempet en mangeårig kamp, hatt diskusjoner i radio og TV, og alltid stått på barrikadene for det hun har trodd på.

Hun var æresmedlem i Arbeiderpartiet, der hun bidro til å opprette Forum for homofile og lesbiske. «Du har gjort Norge til et mer anstendig samfunn», sa statsminister Jens Stoltenberg i takketalen sin i 2008.

I 2000 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, en pris hun selv har betegnet som en av dem hun satte høyest. Friele har nemlig mottatt en rekke andre priser, iblant dem Homobevegelsens ærespris og Humanistprisen.

I 1978 ble hun tildelt Fritt Ord-prisen. Hennes sterke engasjement og kampånd kom igjen til syne da hun i 2009 leverte tilbake prisen fordi den ble tildelt Nina Karin Monsen. Monsen fikk prisen for sin kritikk av endringene i ekteskapsloven fra 2009. Disse endringene tillater at personer av samme kjønn kan gifte seg.

Friele har donert hele sitt omfattende arkiv, som dokumenterer kampen for homofiles rettigheter i Norge, til Skeivt arkiv og Universitetet i Bergen.

Inngikk partnerskap

Kim Friele var en kort periode gift med advokat Ole Friele jr., fra 1959 til 1960. I 1977 møtte hun politiker Wenche Lowzow, og fra 1979 var de et par offentlig.

Lowzow var den første åpent homofile stortingsrepresentanten i landet, og sammen flyttet de to kvinnene grenser i det offentlige rom med sine bekjennelser. 6. august 1993 inngikk Kim Friele og Wenche Lowzow partnerskap, som første par ut i Oslo rådhus.

I 1989 flyttet ekteparet fra Oslo og til hytta på Haugastøl på Hardangervidda. Da Lowzow døde i 2016, hadde de to fått nesten 40 år sammen.