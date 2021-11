Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning

Mot aldersgrense for energidrikk

Saken oppdateres.

Frieles etterlatte har takket ja til begravelse på statens bekostning, opplyser Statsministerens kontor.

– Hun gikk foran i kampen for homofiles rettigheter, og gjorde samfunnet rausere og mer inkluderende for oss alle. For å vise vår takknemlighet ønsker regjeringen å hedre Kim Friele med begravelse på statens bekostning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er utmerkelse som tildeles av regjeringen og som tidligere er tildelt Gina Krog, Sigrid Undset, Sonja Ludvigsen, Halldis Moren Vesaas, Wenche Foss og Grete Waitz.

Totalt er det om lag 100 personer som har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

Kim Friele døde mandag kveld, 86 år gammel.

Hun var den første norske kvinnen som sto offentlig fram som lesbisk. Frieles arbeid var sterkt medvirkende til at straffeloven som kriminaliserte homoseksuelle handlinger ble opphevet i 1972, og at «homofili» ble strøket som en psykiatrisk diagnose i 1978. Hun viet sitt liv til homokampen.

KOMMENTAR: Hun gjorde Norge mer anstendig