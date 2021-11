4575 nye koronasmittede registrert siste døgn – trolig trekker registreringsproblemer opp

På vei til konsert stopper de på Torvet for å ta bilde: - Jeg blir litt stolt over Trondheim

Saken oppdateres.

Taller for onsdag er 2.097 høyere enn på samme dag i forrige uke.

Ifølge VG har driftsproblemer hos Norsk helsenett gjort at det ble registrert et uvanlig lavt antall tilfeller på 23. november, og det var derfor ventet et oppsving for 24. november.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.297 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.859, så trenden er stigende.

Den forrige toppnoteringen gjaldt 16. november og var på 2.552 koronasmittede.

Færre på sykehus

Onsdag var 232 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før.

59 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 35 på respirator. Det er like mange på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til torsdag var det utført 8,3 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 251.397 personer testet positivt.

4,2 millioner har fått minst én dose

Til nå har 4.229.770 personer fått første dose av koronavaksinen, 3.796.698 personer har fått andre og 401.398 har fått tredje dose.

Til sammen er 1.049 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 23 dødsfall i Norge.

