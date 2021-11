Riksrevisjonen skal granske etterlønnsordningen på Stortinget

Her er reisereglene for populære mål i jula

Saken oppdateres.

– Vi tar ikke standpunkt til noe, men går inn med et åpent sinn. Vi trekker ikke konklusjoner før vi går inn og sjekker både regler og praktisering, sier Foss til Dagens Næringsliv.

Han sier at bakgrunnen for granskningen er at det er avdekket mulig misbruk og uklare regler.

Stortingets administrasjon har selv erkjent at etterlønnsordningen hovedsakelig har vært tillitsbasert siden den ble innført i 1966.

Den siste tiden har det blitt kjent at flere stortingsrepresentanter ikke har informert om jobb og inntekt samtidig som de mottok etterlønn fra Stortinget. I høst har over 400.000 kroner blitt betalt tilbake.

Riksrevisjonen skal nå sette sammen en gruppe med fagfolk med erfaring fra tidligere arbeid av tilsvarende natur, forklarer Foss, som sier at arbeidet vil settes i gang umiddelbart etter et styremøte kommende tirsdag. Håpet er at rapporten vil være klar innen sommeren.