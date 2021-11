Støre: – Synes at folk skal planlegge for å se familien i jula

Strømprisen mangedoblet: - Vi betaler over 100 000 kroner mer bare i dag

Saken oppdateres.

Klokken 10 redegjorde statsminister Jonas Gahr Støre for Stortinget.

Regjeringen innfører nå to nye regler:

Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Regjeringen kommer også med nye, nasjonale anbefalinger:

Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Tiltakene gjelder fra 1. desember, og anbefalingene gjelder fra nå. De gjelder inntil videre, og er basert på råd fra FHI.

Feire jul med familien

Jonas Gahr Støre sier at han er klar til å innføre nye tiltak dersom situasjonen krever det, men mener at folk bør planlegge for å feire jul med familien.

– Hvis vi skal kontrollere smitten gjennom vinteren og erkjenne at smitten kommer til være med oss videre, så må vi treffe tiltak enten det er julaften eller hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

Han understreker at det er mange ubesvarte spørsmål rundt den nye omikronvarianten av koronaviruset som ble kjent i forrige uke. Varianten antas å være mer smittsom enn deltavarianten, som har vært dominerende den siste tiden. Helsemyndighetene har varslet at den trolig vil være i Norge innen kort tid, hvis den ikke allerede er her.

– Hvis svarene kommer inn og krever tiltak, så kommer de tiltakene, og da kommer de raskt, sier Støre.

Han vil likevel ikke fraråde folk å samles for å feire jul, innenfor rammene vi nå er blitt vant til.

– Innenfor de rammene synes jeg at folk skal planlegge for å se familien i jula, slik det ser ut fra i dag, 30. november, sier Støre.