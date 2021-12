4045 nye koronasmittede registrert siste døgn – dobling fra forrige uke

Slik sørger et kreativt regnestykke for at staten kan bruke milliarder på Tyholt

Saken oppdateres.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3003 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1997.

Tirsdag var 246 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før. 69 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 32 på respirator.

Det er elleve flere på intensiv og seks færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Nakstad: - Økende trend

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror flere tester seg.

– Det er det høyeste tallet vi har sett, og det viser at denne trenden er stigende. Så skal det sies at folk sannsynligvis er litt flinkere til å teste seg nå enn for en måned siden, sier Nakstad til NRK.

– Når vi ser på innleggelsestallene også, så er det klart at smitten har økt mer enn innleggelsene. Men det er likevel en økende trend, og det har vært det ganske lenge, sier han.

Nær smitterekord i Oslo

Det er registrert 762 nye koronasmittede personer i Oslo siste døgn. Det er 167 flere enn samme dag forrige uke.

De siste to ukene er det i snitt registrert 523 smittede per dag i Oslo, viser tall fra Oslo kommune.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det nå et smittetrykk på 1 993 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Alna og Nordstrand bydel med henholdsvis 1 277 og 1 268. Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Frogner, der smittetallene ligger mellom 800 og 900.

Smittetoppen i Oslo var 30. november 2021 med 831 tilfeller på ett døgn.

1054 døde i pandemien

I alt har nå 267 843 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

Foreløpige tall viser at 1054 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars 2020. Om de har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast. 60 prosent av de døde er over 80 år gamle. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 23 dødsfall i Norge.

