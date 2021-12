- Høy terskel for nye tiltak i hjemmene til folk

Saken oppdateres.

– Jeg tror vi skal ha veldig høy terskel for å gå inn i det private rom. Men når vi for eksempel sier at du ikke bør håndhilse og kanskje ikke bør klemme, så får jo det litt betydning for private forhold, med nærkontakt. Men vi er ikke på det nivået at vi skal inn i hjemmene til folk, sier Støre til NRK.

Han sier at det er den totale kontakten mellom folk som er viktig for å begrense smitten, og at det er derfor regjeringen anbefaler munnbindbruk i kollektivtransport, julehandel og helsevesenet.

– Det gjør det samtidig mulig at du kan gå på et utested for eksempel. Det ikke så mye av hensyn til at du kan gå på det utestedet, men av hensyn til at de som jobber på utestedet, slipper at jobben stenger ned, sier statsministeren.

Høyre-leder Erna Solberg, som møtte Støre til debatt på NRK torsdag morgen, sier at hun håper på det beste i smittesituasjonen framover. Samtidig er hun opptatt av at myndighetene må planlegge for at også det verste kan skje.

– Det gjør at vi må planlegge for et alternativ med mye mindre direktekontakt mellom folk igjen. Men foreløpig håper jeg dette går mest mulig normalt, sier Solberg.

Hun forteller at Høyres stortingsgruppe planlegger å gjennomføre julebord.

– Men vi har gjort noen forebyggende tiltak. For eksempel har vi kjøpt inn nok engangstester til at alle kan teste seg den dagen. Så vil det også gjøres tiltak i rommet, sier Solberg.

Støre vil ikke fraråde julebord, men oppfordrer folk til å følge med på de lokale rådene.

– Det er jo variable situasjoner i landet vårt, sier han.