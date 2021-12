Følg pressekonferansen om nye tiltak direkte fra klokken 20

Rekdal kan bli RBK-trener: - Ingen her som vil bære nag

Saken oppdateres.

Regjeringen holder mandag kveld klokken 20 en pressekonferanse om nye tiltak i landet.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Følg pressekonferansen direkte i vinduet over.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil være til stede under pressekonferansen. Det samme vil flere andre statsråder og helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

- Vil forårsake bølge med syke

FHI varslet tidligere mandag at det er ventet betydelig økt smittespredning i tiden som kommer. Og mandag ble det klart at det var over 950 personer som har fått påvist omikronsmitte.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten av koronaviruset.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge instituttet.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI.