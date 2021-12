Støre varsler nye koronatiltak denne uka

Her lever vi på dyrenes premisser. Nå vil noen ødelegge dette

Saken oppdateres.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier Støre til NTB.

Han bekrefter at smitteverntiltakene vil bli justert allerede denne uka. Disse tiltakene vil gripe inn i hverdagen til folk, advarer han.

Statsministeren gjør det likevel klart at det blir mulig å feire jul.

FHI venter betydelig økt smittespredning

Folkehelseinstituttet betegner koronasituasjonen som stadig mer alvorlig. Antallet koronatilfeller øker raskt og etterfølges av økt antall innleggelser.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI i risikovurderingen.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Omikronvarianten er i ferd med å etablere seg i Norge og vil om kort tid bli dominerende. Dette vil gi betydelig økt smittespredning, skriver FHI.