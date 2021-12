Nytt covid-19-legemiddel tas i bruk i Norge

Spleis-aksjonen til Erika (22) gikk over all forventning: – Det har vært veldig mye tårer og følelser

– Det er inngått en innkjøpsavtale mellom GSK og Helse sør-øst, og de første dosene sotrovimab har denne uken ankommet Norge, opplyser legemiddelselskapet GSK i en pressemelding.

Europeiske legemiddelmyndigheter innvilget nylig markedsføringstillatelse for legemiddelet for tidlig behandling av covid-19. Basert på denne godkjennelsen, er det også gitt norsk markedsføringstillatelse, heter det videre.

Tidlig behandling av covid-19 kan være et viktig tiltak for å hindre at sårbare pasienter utvikler et alvorlig sykdomsforløp.