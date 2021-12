FHI: Vaksinasjon og infeksjon gir superimmunitet

Ståle var sjef for 55 ansatte og omsatte for 90 millioner. Så gikk alt fryktelig galt

Ryddeeksperten fra Trondheim: Slik får du et ryddig hjem for alltid (bilde3)

Saken oppdateres.

Da oppstår det ekspertene kaller hybridimmunitet, eller superimmunitet, skriver VG.

– Med superimmunitet får du i pose og sekk. Både den brede beskyttelsen fra gjennomgått infeksjon og en spisset beskyttelse fra vaksinen. Den spissede er viktig for å få de høye nivåene av antistoffer. Den brede gir bedre beskyttelse mot ulike virusvarianter fordi den ikke er så avhengig av endringer i spike-proteinet, sier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisen

Men det betyr ikke at FHI anbefaler å la seg smitte. Det er nemlig fortsatt en liten risiko for at også friske kan bli alvorlig syke når så mange blir smittet samtidig. Å få slik immunitet fordrer nemlig at man tåler infeksjonen og ikke blir alvorlig syk.

– Tre doser er den beste forsikringen mot å bli alvorlig syk med den smittesituasjonen vi har nå, understreker hun.

(©NTB)