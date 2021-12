– Jeg så at det rant blod fra et kutt. Det så ganske dramatisk ut

Saken oppdateres.

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud, og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.