Amedia: - Tar tid før alt er tilbake som før

Saken oppdateres.

– Hvis vi snakker om å komme fullstendig tilbake til der vi var før angrepet, vil det ta tid. Vi tar opp systemene fortløpende, sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, på en digital pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Deler av de systemene er oppe igjen. Vi prioriterer de forretningskritiske systemene våre, noe som er et tidkrevende arbeid. Vi må være helt sikre på at de systemene vi tar tilbake i produksjon, er fri for skadevare. Nå har vi etter alle solemerker på plass en løsning som vil håndtere papiravisene våre framover. Fra og med neste uke har vi godt håp om at produksjonen vil gå som normalt, mener Nedregotten.

Håper på trykk for alle aviser fredag

Det primære målet for Amedia etter dataangrepet har vært å få etablert en fullverdig printproduksjon for papiravisene.

– Vi fikk ut 13 aviser i går, trykt og levert på dørmattene – i postkassene til abonnentene våre. Slik det ser ut nå, har vi godt håp om at samtlige aviser kommer på gata i morgen, sier Nedregotten.

John Kvadsheim, konserndirektør med ansvar for trykk og distribusjon, opplyser at også aviser som vanligvis ikke kommer ut fredager, men som ikke har kommet ut de siste dagene, vil bli trykket. Det er snakk om mellom 65 og 70 aviser totalt.

Usikkerhet om personlige data

Det er fortsatt usikkert om dataangrepet har ført til at personlige data har kommet på avveie.

– Vi har ennå ikke en situasjon der vi kan bekrefte eller avkrefte at data er på avveie. Vi har ingen beviser på at data har forlatt oss, men opererer som om det har gjort det, sier Nedregotten.

– Informasjon om de ansatte er knyttet til ansattforholdet og handler om ting som lønnsdata og så videre. Det er informasjon vi har delt med Datatilsynet og har en dialog med dem om og gir informasjon til våre ansatte om, sier Nedregotten på spørsmål fra NTB.

– Alvorlig samfunnsproblem

Dataangrepet ble politianmeldt til Oslo politidistrikt tirsdag.

– Å bli utsatt for datakriminalitet i denne størrelsen er en hard prøvelse for alle ansatte. Slik kriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem, understreker Nedregotten.

Han opplyser at de nå vet hvordan hackerne kom seg inn i systemene, men at dette er informasjon de tar med politiet.

– Vi har dialog med Kripos og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Dialogen med dem er god, sier Nedregotten.

Betaler ikke løsepenger

Amedia ble rammet av det omfattende dataangrepet natt til tirsdag. Det lammet mediekonsernets systemer, og onsdag kom det ikke ut aviser. Torsdag klarte Amedia altså å få ut 13 aviser ved hjelp av en teknisk nødløsning.

Hackerne som angrep Amedia, har lagt igjen et krav om løsepenger. Selskapet har besluttet at de ikke vil betale.