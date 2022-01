Støre: Korona har gjort samfunnet mer urettferdig

Over ett døgn etter at familien kom til sykehuset, ble årets nyttårsbarn i Trøndelag født

– Koronatiden har gjort samfunnet vårt mer urettferdig, sa Støre i den tradisjonsrike nyttårstalen 1. nyttårsdag.

– Noen har spart penger. Hatt hyttekontor. Fått litt ekstra kvalitetstid med familien. Andre har mistet jobb og inntekt og opplever nå en ny, tøff vinter, fortsatte han.

Forskjellssamfunn

Ulikheten svekker fellesskapet, mener Støre, som lover å ta kampen mot forskjellssamfunnet gjennom et rettferdig skattesystem, en sterkere velferdsstat og et tryggere arbeidsliv.

– Klimakrisen løses jo ikke av hver enkelt eller markedet alene. Eldreomsorgen blir ikke bedre av at noen få selv kjøper seg bedre hjelp. Og ingen er trygge i en pandemi før alle er trygge, sa Støre.

Samtidig oppfordret han folk til å lytte til andre.

– Men det handler også om empati og vår evne til å leve oss inn i hverandres liv, om perspektiv. Forstå hvor utrygt det er å lure på om du har råd til å betale strømregningen, sa Støre, som denne høsten har styrt landet gjennom både strømkrise og koronakrise.

– Ta vaksinen!

Pandemien har også avdekket svakheter i helsetjenestene, ifølge Støre. Han mener løsningen blant annet ligger i å utdanne flere fagfolk, og i talen rettet Støre en spesiell takk til alle som er på vakt i nyttårshelgen.

– Jeg vet at mange av dere er ekstra slitne og lei nå. Det gjelder mange som har stått i første rekke i koronatiden, sa Støre og fortsatte:

– Vi vet enda mer nå om hvor avhengige vi er av dere, hvor samfunnskritiske dere er.

Samtidig kom han med en innstendig oppfordring til vaksine-etternølere:

– Gjør det til et nyttårsforsett; ta vaksinen!

Brodere eller protestere

For pandemien er ikke over ennå, understreket Støre. Nok en annerledes jule- og nyttårshøytid ligger bak oss.

– For 2021 var året da vi så sterkt håpet at pandemien skulle slippe taket på oss. At vi kunne ta hverdagen tilbake. Slik gikk det ikke.

Statsministeren benyttet anledningen til å skryte av hvordan folk i Norge har taklet pandemien gjennom å stå sammen og følge råd. Han viste til at det i andre land har vært store protesttog.

– I mange land blåser folk i regler fordi de ikke stoler på myndighetene eller på hverandre. Slik er ikke vi, sa Støre, før han spøkefullt la til at nordmenn i stedet tyr til håndarbeid:

– Jeg så noen i sosiale medier hadde laget et broderi hvor viruset fikk som fortjent med så saftige banneord at jeg ikke bør bruke dem på TV. Så lei er vi altså – at vi broderer banneord!

Optimistisk

Til tross for at vi har lagt nok et koronaår bak oss, valgte Støre å avrunde talen på håpefullt vis. Han viste til at kriser også kan være et forstørrelsesglass på hvor godt fellesskap fungerer når kriser rammer.

– Og det fyller meg med optimisme, det peker vei mot alt vi skal få til sammen – et rettferdig samfunn, et klimavennlig samfunn, en trygg hverdag for alle, avsluttet Støre.