20-åring ble skutt under bortføring i Tolga

Bistandsadvokat til VG: Ble avfyrt skudd under bortføring i Tolga

– Ja, nå har det kommet fram i nyhetene om at det skal være avfyrt skudd, og det kan jeg bekrefte, sier han til VG.

Også 20-åringens foreldre var til stede da gjerningspersonene kom for å hente ham. De tre ble angrepet av flere gjerningspersoner søndag, ifølge politiet. 20-åringen var savnet etter voldshendelsen, men kom til rette etter å ha meldt seg for pårørende natt til mandag.

Familiens bistandsadvokat, Helge Hartz, sier til TV 2 at hele familien er sterkt preget av hendelsen.

– Jeg har snakket med dem i dag, og de har også forklart seg for politiet. De var til stede under den aktuelle episoden, sier han.

Han vil ikke kommentere om foreldrene ble utsatt for vold.

– Mye mer alvorlig

Politiet i Innlandet skriver i en pressemelding at saken etterforskes med full styrke. De etterforsker saken som en kidnapping.

20-åringen har fått tilsyn av helsevesenet etter at han kom til rette. Han har forklart seg om hendelsen for politiet, men ikke avgitt noe formelt avhør. Etter forholdene har han det ifølge Hartz bra, men hendelsen har vært en stor påkjenning for hele familien.

– Dette er en mye mer alvorlig sak enn det som er kommet fram, sier Hartz til Nettavisen.

Bistandsadvokaten opplyser at de skal møtes senere mandag og fortsette samtalene. Også foreldrene har vært på helsesjekk, men kom fra det uten større skader.

Leter etter to

Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier til Nettavisen at de leter etter to personer.

– Vi leter fortsatt etter minst to gjerningspersoner. Vi ønsker ikke å si noe mer om hvem eller hvor mange vi leter etter, av hensyn til etterforskningen, sier Ekeland.

Til TV 2 opplyser hun at politiet har en formening om hvor 20-åringen har vært, men vil ikke gå i detaljer på dette.

Verken Ekeland eller Hartz har besvart NTBs henvendelser.