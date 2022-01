Den tredje siktede etter bortføringssaken i Tolga er pågrepet

Saken oppdateres.

Den tredje mannen ble pågrepet klokka 17.45 torsdag og skal avhøres torsdag kveld, opplyser Innlandet politidistrikt. Mannen har fått oppnevnt advokat Lars Mathias Undheim som forsvarer.



En 23 år gammel mann ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav de to første i isolasjon.

Kjennelsen fra Østre Innlandet tingrett var i tråd med begjæringen fra politiet. Mannen, som ble pågrepet onsdag, nekter straffskyld og vedkjenner seg på ingen måte den siktelsen som er tatt ut, ifølge forsvareren.

– Vi skal nå vurdere om vi skal la politiet få disse fire ukene slik at de kan sjekke ham ut av saken, eller om vi skal anke kjennelsen videre til lagmannsretten, sier advokat Andreas Ihlebæk til NTB.

23-åringen skal ha blitt pågrepet på sin arbeidsplass i Oslo onsdag formiddag, skriver TV 2.

– Han opplevde det som et stort sjokk å bli pågrepet av politiet, sier Ihlebæk til NTB.

Tre pågrepet

En 24 år gammel mann er også pågrepet og siktet i saken. Han ble varetektsfengslet onsdag, også han i fire uker. Han har erkjent straffskyld og ønsker å samarbeide med politiet, ifølge hans forsvarer. 24-åringen meldte seg selv for politiet tirsdag og ble pågrepet og avhørt samme dag.

Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt ønsket tidligere torsdag ettermiddag ikke å gå nærmere i detalj om den tredje siktede. Hun ville heller ikke si noe om hvilke roller politiet mener de tre mennene har i saken, men sier at politiet begynner å få en grei oversikt over hva som har skjedd.

– Vi fortsetter å kartlegge hendelsesforløpet. Nå jobber vi videre med informasjonen vi har i saken, og det er ting som tyder på at det kan være flere involverte, sier Ekeland.

Hun sier at politiet ber publikum om tips i saken, og alle som har sett eller hørt noe, bes om å ta kontakt med politiet enten via nettsiden eller på tipstelefonen 02800.

20-åring skutt og bortført

Det var like før klokka 2 natt til søndag at politiet ble oppringt om en voldshendelse i en bolig i Tolga. I den korte samtalen hørte politiet lyder i bakgrunnen som gjorde at de øyeblikkelig skjønte at det var fare på ferde, har politiet opplyst til Dagbladet.

Da de kom fram, var en 20 år gammen mann borte, mens foreldrene hans befant seg i boligen. De ble sendt til legevakt. 20-åringen ble meldt bortført og ble etterlyst av politiet. Han var savnet fram til søndag kveld da han dukket opp på et tog på Gardermoen. Der ba han konduktøren om å få låne en telefon.

Ifølge politiet ble 20-åringen skutt da han ble bortført, men han ble ikke alvorlig skadd. En av politiets teorier er at gjeld er bakgrunnen for hendelsen.

Gjerningspersonene benyttet en leiebil fra Bilkollektivet, opplyste selskapet til VG torsdag. Bilen var utstyrt med GPS-sporing, og data over hele kjøreruten er overlevert politiet.

– Vi er kjent med disse opplysningene, men jeg ønsker ikke å kommentere noe utover det, sier politiadvokat Ekeland til NTB