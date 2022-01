Stortinget fredet skjenkestoppen

Det ser ut til at samene kan ture fram med sine særrettigheter

Saken oppdateres.

Stortinget behandlet torsdag to forslag om å oppheve det nasjonale forbudet, og begge fikk støtte fra Frp og MDG. Rødt støttet også deler av Frps forslag.



Dermed var det langt fra noe flertall i Stortinget for å åpne for skjenking av øl og vin og sprit igjen på serveringssteder.

I forkant av voteringen møtte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til debatt om saken.

– Dersom den nasjonale skjenkestoppen – som både Helsedirektoratet og FHI mener er viktig – oppheves, må andre tiltak innføres for å beholde totaleffekten av tiltakspakken. I tillegg må vi være mer tilbakeholdne med å lette på andre tiltak, sa Kjerkol.

SV og Venstre la også fram forslag som går på at regjeringen fortløpende må vurdere om tiltak er forholdsmessige. De to partiene mener også det er avgjørende at det blir mer åpenhet rundt beslutningene som tas.

Regjeringen har sagt at de nasjonale koronatiltakene skal revurderes 14. januar.