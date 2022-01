Norske nobelprisvinnere med nytt gjennombrudd

Treningssenter er konkurs: - Et hardt år

Flere smitteutbrudd på skoler i Trondheim: - Et halvt trinn er borte

FHI: Neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak over tid

Takk for hjelpen da jeg trynet

Feelgoodserie slår an verden over: – Folk trenger det

FHI: Neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak over tid

Fire personer pågrepet i Tolga-saken: Politiet vil ikke utelukke at flere kan bli mistenkt

To husstander evakuert i Sunndal

Saken oppdateres.

De to hjerneforskerne vant i 2014 vant Nobelprisen i medisin for sine oppdagelser av blant annet gridcellene, som er celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen.

Nå har forskerne funnet ut hvordan tusenvis av nerveceller jobber sammen for å danne stedsansen vår, skriver NRK.

– Dette er gitterceller 2.0. Før kunne vi studere en og en celle, men nå kan vi studere hele samfunnet, sier Edvard Moser.

Han mener dette er begynnelsen på en ny æra innen hjerneforskning.

– Når vi kan se hvordan store nettverk i hjernen samarbeider, vil vi kanskje forstå hvordan den normale hjernen fungerer. Det vil igjen føre til at man også ser hva som ikke er normalt. Dette kan være sykdommer som alzheimer, psykiatriske lidelser og så videre, sier Moser.