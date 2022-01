Dette er forslaget til koronaregler i Trondheim

To av hundre sykkeltyverier i byen blir oppklart. Det er et samfunnsproblem

Torsdag kveld kom regjeringen med lettelser i de nasjonale koronatiltakene, men mange restriksjoner gjelder fortsatt.

Klokka 15 fredag ettermiddag holdes ekstraordinært formannskapsmøte i Trondheim kommune. Målet der er å avgjøre om smittesituasjonen og kapasiteten i helsevesenet tilsier egne koronatiltak i tillegg til de nasjonale.

- Det sitter langt inne for kommunedirektøren å tilrå strengere lokale tiltak, men situasjonen vurderes fortløpende, sa kommunikasjonssjef i kommunen, Harry Tiller i går.

Fredag formiddag kom innstillinga fra kommunedirektør Morten Wolden, som lyder slik:

«Formannskapet vedtar ikke begrensninger i Trondheim kommune ut over nasjonale råd og regler».

I det åtte sider lange saksframlegg med statistikk og smittevurderinger, konkluderer kommuneadministrasjonen slik:

«De nasjonale tiltakene er fortsatt strenge og har tydelige negative konsekvenser for bysamfunnet, som uteliv, idrett og kultur og annet organisasjonsliv.

Gjeldende tiltak vil bidra til å bremse tempoet i smitteutviklingen de nærmeste dagene og ukene, men det er likevel forventet kraftig økning i smittetallene framover. Dette vil i stor grad berøre våre tjenester, der vi de nærmeste ukene vil kunne få svært stort fravær på grunn av sykdom. Dette vil også påvirke tjenestenivået. Kommunedirektøren er tydelig på at det skal leveres forsvarlige tjenester, men publikum/brukere kan ikke forvente at nivået på tjenestene på oppvekst og utdanning og helse og velferd vil holde vanlig standard de kommende ukene.

Kommunedirektøren ser at det er behov for å re-allokere ressurser internt for å støtte enhetene i deres håndtering av pandemien. Dette gjelder spesielt stab- og støttetjenester, men også på andre områder. Det betyr betyr at mindre tidsavhengige oppgaver og bestillinger må nedprioriteres, dette kan eksempelvis gjelde pågående prosjekter og bestilte politiske saker.

Kommunedirektøren skal holde politisk nivå kontinuerlig oppdatert om utviklingen og varighet på forsinkelser/utsettelser.

Kommunedirektøren mener det i dagens situasjon, ikke er grunnlag for strengere begrensninger på enn det som ligger i nasjonale retningslinjer»

