Anders Behring Breivik gjorde nazihilsen i retten

Saken oppdateres.

Terrordømte Anders Behring Breivik (42) reiste armen til nazihilsen da dommeren kom inn i rettssaken om han skulle prøveløslates starte tirsdag.

Før retten ble satt hevet Breivik armen til hilsen, slik han har gjort også ved tidligere rettssaker.

Da han i 2016 i Oslo tingrett gjorde en tilsvarende armbevegelse under rettsprosessen mot staten om soningsforholdene i fengselet, avviste Breivik imidlertid at det dreide seg om en nazistisk hyllest, men at det var en «norrøn» hilsen. Han ble bedt av dommeren om å avstå fra hilsenen, noe han også gjorde under resten av forhandlingen i tingretten.

Da ankebehandlingen av den samme saken i 2017 startet, hevet Breivik også armen på samme måte. Også da ble han bedt av dommeren om la være med dette under den videre rettsbehandlingen.

Skal forklare seg

Rett over klokken 9.30 ankom Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik rettssalen i Skien fengsel, der prøveløslatelsen skal vurderes.

Også aktor Hulda Karlsdottir og sakkyndig psykiater Randi Rosenqvist er på plass i gymsalen i fengselet, som for anledningen er gjort om til rettssal.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir holder så sitt innledningsforedrag, hvor hun går gjennom sakens tema, bevisførsel og framdriftsplan. Det er ikke lagt opp til vitneprov eller øvrig bevisførsel under hovedforhandlingens første dag.

Siste halvdel av rettsdagen er satt av til Anders Behring Breiviks forklaring. Han har fått drøyt tre timer til å forklare seg, omtrent det samme som han fikk sist gang han var i retten.

Nøye forberedt

Gjennom tre dager skal domstolen vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse. Breivik har nøye forberedt sin forklaring for retten, ifølge forsvareren, advokat Øystein Storrvik.

Retten settes i et provisorisk rettslokale i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik soner i full isolasjon på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS). Som ved tidligere Breivik-saker, er det et betydelig sikkerhetsopplegg knyttet til gjennomføringen av hovedforhandlingen.

Spørsmålet Telemark tingrett må besvare, er hvorvidt mannen som drepte 77 mennesker, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden da Breivik ble dømt.

– For farlig

Forvaringsdømte har rett til å be om prøveløslatelse når minstetiden er ute. Hvis påtalemyndigheten motsetter seg begjæringen, skal det tas ut ny tiltale som skal underlegges domstolsbehandling.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir er tydelig overfor NTB på at hun mener Breivik absolutt er for farlig til å løslates. Hun baserer seg på psykiater Randi Rosenqvists risikovurderinger og Kriminalomsorgens innstilling.

I løpet av de tre rettsdagene skal retten få høre advokatenes argumenter, Breiviks forklaring, vitneførsel og dokumentasjon, samt prosedyrene. Sistnevnte kommer torsdag, da saken etter planen skal tas opp til doms.

Ville ikke svare på om han angrer 22. juli

Breivik hadde med seg en koffert med påskriften «Stop your genocide against white nationals» da han kom inn i retten.

Han gjorde deretter en nazihilsen mot tilhørerne, som for det meste består av presse, før han spurte om noen hadde et spørsmål.

På spørsmål fra en journalist om hvorvidt han angrer på 22. juli 2011, svarte Breivik at han ville komme tilbake til det under rettsforhandlingene denne uken.