Psykiater Randi Rosenqvist: Breivik scorer høyt på psykopatskalaen

Saken oppdateres.

Psykiater Randi Rosenqvist mener Skien fengsel burde ha sørget for at Anders Behring Breivik kunne jobbe med noe praktisk i fengselet.

– Det fengselet må få til er at han må få jobbet med noe praktisk, og ikke kun at han sitter 10–12 timer om dagen og fordyper seg i sine egne tanker, sa Rosenqvist fra vitneboksen under behandlingen av Breiviks søknad om prøveløslatelse.

Breivik sa tidligere onsdag at han bruker rundt 70 timer i uken på å studere og jobbe med politiske planer.

– Jeg tror ikke at han ønsker å jobbe i fengselet. For å bryte opp hans måte å tenke på, hadde det vært en fordel med praktisk arbeid, men det har ikke fengselet fått til, sa Rosenqvist.

Breivik ristet selv tydelig på hodet da psykiateren snakket om betydningen av praktisk arbeid.

Rosenqvist understreket likevel at hun alt i alt synes at Breiviks soning har gått ganske bra. Psykiateren påpekte likevel at han i løpet av soningen i Skien har hatt tre tilfeller av det han selv har omtalt som sivil ulydighet.

- Prøver stadig å dele seg i flere personligheter

En sentral del av Anders Behring Breiviks forklaring tirsdag var et forsøk på å skille seg selv fra personen som utførte terrorangrepet. Det har han prøvd på før, mener psykiater Randi Rosenqvist.

– Han holder på med dette hele tiden, i litt forskjellige innpakninger, sier Rosenqvist.

I 2016 skal Breivik ha forsøkt å skrive et brev til de etterlatte og pårørende etter terrorangrepet han utførte 22. juli. Der forsøkte han å skille «personen» Breivik fra «den politiske personen», for å uttrykke at han som person beklaget handlingene.

Under sin forklaring tirsdag hevdet Breivik at det var en annen versjon av ham selv, ledet av en internasjonal høyreekstrem bevegelse, som utførte angrepene.

Breivik scorer høyt på psykopatskalaen

Rosenqvist er innkalt som aktoratets vitne i saken. Psykiater Randi Rosenqvist, som har vurdert Anders Behring Breivik, mener at han tydelig kan regnes som en psykopat.

I sin vitneforklaring under behandlingen av prøveløslatelsen av Breivik, sa sakkyndig vitne Randi Rosenqvist at han hadde vært gjennom vurdering av hvorvidt han kunne regnes som en psykopat da han skulle inn til forvaring på Ila fengsel.

– Det er tolv punkter på den sjekklisten, og han scorer helt tydelig som en psykopat, sa Rosenqvist.

Breivik ristet tydelig på hodet da han hørte på psykiaterens vurdering av ham på dette punktet.

Psykopater kjennetegnes ifølge Store medisinske leksikon ved at de er løgnaktige, manipulerende og at de misbruker andre mennesker.

– Jeg mener at Breivik har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, forklarte Rosenqvist og viste blant annet til den siste offentlig kjente risikovurderingen gjort i desember 2016.

Rosenqvist begynte med sin forklaring kort tid før klokka 10 og har gått gjennom sin rolle i Ila fengsel, samt sin rolle i risikovurderingen av Anders Behring Breivik i 2011 og utover.

Dette skjer i retten Anders Behring Breivik har begjært seg løslatt etter minstetiden på ti år av forvaringsdommen. Påtalemyndigheten motsetter seg dette, og derfor skal saken avgjøres i Telemark tingrett. Domstolen har satt av tre dager – fra 18. til 20. januar – til hovedforhandlingen.

Dag 1:

Etter innledende formalia holder statsadvokat Hulda Karlsdottir sitt innledningsforedrag, hvorpå forsvarer, advokat Øystein Storrvik, får komme med sine merknader.

Anders Behring Breivik forklarer seg for retten og blir eksaminert av aktor og forsvarer.

Dag 2:

Bevisførsel: Vitner og dokumentbevis.

Dag 3:

Partene – aktor og forsvarer – holder sine avslutningsprosedyrer.

Retten kan gi Breivik anledning til å gi noen avsluttende uttalelser før saken tas opp til doms.

I utgangspunktet var hennes rolle i Breivik-saken begrenset før rettssaken våren 2012, da hennes team først og fremst skulle vurdere voldsrisikoen blant forvaringsdømte, hvilket Breivik ikke var.

Likevel hadde Rosenqvist flere samtaler med ham den høsten, noe som fortsatte utover tiåret, også etter at Breivik ble overført til Skien fengsel og Rosenqvist ble pensjonist. Hun har gjort flere vurderinger av risikoen Breivik utgjør.

Tingretten har satt av tre timer til Rosenqvists forklaring. Bare Breivik selv får mer tid til å snakke under den tre dager lange rettssaken inne i Skien fengsel.

Psykiater Randi Rosenqvist begrunner hvorfor hun mener man ikke kan stole på at Anders Behring Breivik vil avstå fra vold.

– Man kan ikke stole på ham, og må være forberedt på at han har andre motiver, sier Rosenqvist.

Hun er den som har fulgt Breiviks psykiske helse tettest gjennom fengselsoppholdet, og er innkalt som vitne av aktor.

– Jeg tror at når han sier noe, så tror han på det selv, men så mener han noe annet senere. Det er grunnen til at man ikke kan stole på ham.

Rosenqvist sier at hun var forbauset over hvor lite emosjonell Anders Behring Breivik var da han snakket om at han nok ville bli sittende i fengsel i 50 år.

– Mitt inntrykk er – det kan hende jeg tar feil, men jeg tror ikke det – jeg tror han hadde planlagt å være et sekretariat i fengsel for sitt videre politiske virke, sa hun under sin forklaring i retten onsdag.

Rosenqvist fortalte at han blant annet ville skrive bøker og ha kontakt med andre i forbindelse med politisk arbeid, men at han ikke hadde skjønt at det foregår sensur i fengselet – at brev blir kontrollert, og man har ikke lov til å skrive ting som kan oppfordre til kriminelle handlinger.

– Han ville ha kontakt med venner og støttespillere og bidra til å opprette en lovlig tenketank, sa hun.

Breivik forteller om soningsforholdene

Breivik hevder at han jobber tolv timer om dagen med studier og annet, men at studiene hans er blitt vanskeliggjort av at han nektes forelesninger og muligheter til å fullføre sine grader.

Videre har han fått noen lettelser i soningsforholdene, deriblant flere muligheter til lufting. Han sa også at han hadde hatt flere besøksvenner i løpet av tiden i fengsel, men at han kun hadde fått snakke med disse gjennom en glassvegg i fengselet, samt gjennom telefonsamtaler.

– Min tetteste kontakt med omverdenen, er med deg, sa Breivik til forsvarer Øystein Storrvik.

På spørsmål fra Storrvik om hvorvidt Breivik har fulgt reglene i fengselet, svarte Breivik at han i 2018 hadde gjennomført en ikkevoldelig protestaksjon.

– Men det fungerte dårlig, og jeg ble veldig deprimert av det. Bortsett fra det har jeg oppført meg eksemplarisk, sa Breivik.

Storrvik sa før rettssaken at han vil legge vekt på klientens soningsforhold og at han har vært i isolasjon i ti år.

– Det er det hele saken dreier seg om. Jeg kommer først og fremst til å konsentrere meg om at det har vært fravær av progresjon i soningen for Breiviks del. Uansett hvor grusomme ting man har gjort, så skal det være elementer av soningsprogresjon. For Breiviks del er det helt fraværende, sa Storrvik.

Aktor Hulda Karlsdottir er ikke enig i dette.

– Hva slags soningsforhold Breivik har i fengselet, er helt underordnet. Det store temaet her er faren forbundet med løslatelse, sa hun i sitt innledningsforedrag.

Dommeren ba Breivik forsøke å overbevise retten om at han ikke lenger er militant

Dommeren i saken mot Anders Behring Breivik lurte på om den terrordømte 42-åringen nå kunne gi forsikringer om at hans militante tendenser var borte.

Spørsmålet fra tingrettsdommer Dag Bjørvik avsluttet utspørringen av Anders Behring Breivik i Telemark tingrett onsdag morgen. Dommeren tok med sitt spørsmål saken tilbake til kjernen av rettssaken inne Telemark fengsel.

Bjørvik viste til at Breivik i sin forklaring hadde sagt at han ikke lenger var voldelig, og dermed ikke lenger ville utgjøre en fare for samfunnet dersom han løslates fra forvaringsstraffen.

– Kan du overbevise oss om at disse militante tendenser er forsvunnet, spurte dommeren.

– En som er dømt for en kriminell handling kan aldri garantere at han ikke vil gjøre det igjen for det går på om samfunnet vil gi ham en sjanse eller ikke, svarte Breivik.

Han viste til at han tirsdag hadde lagt fram alle sine argumenter han mener bør overbevise retten om at det er trygt å løslate ham, men avsluttet med å holde fram nok en plakat med et skriftlig budskap opp for dommeren. Noen sekunders trykkende stillhet preget rettssalen.

– Jeg vil ikke si noe om disse plakatene dine. Du kan ta dem vekk, svarte Bjørvik til slutt.

Vitne: Den nordiske motstandsbevegelsen er åpen for kontakt med Breivik

Pär Öberg fra Den nordiske motstandsbevegelsen sa at han og organisasjonen er åpne for kontakt med Anders Behring Breivik. Han vitnet i retten via telefon.

Öberg var innkalt som vitne av forsvarer Øystein Storrvik. Han sa at han ikke kjenner Breivik.

– Nei, ikke i det hele tatt, sa han.

Öberg var imidlertid åpen for å ha kontakt med Breivik, og sa at også Den nordiske motstandsbevegelsens svenske gren er åpne for å ha sosial kontakt med ham.

Öberg sa videre at han gjerne brevveksler med Breivik dersom han får lov til det. Storrvik spurte da om det er fare for at dette utgjør en sikkerhetsrisiko og fører til ny voldsutøvelse.

– Nei, det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror at om han får utløp for sine syn på et nyansert vis, så koker det ikke over som det kan gjøre i enkelte tilfeller, sa han.

