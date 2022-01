Breivik-rettssaken er over – dommen kommer tidligst neste uke

Et hån overfor et kulturliv i dyp krise

Saken oppdateres.

Sorenskriver Dag Bjørvik, som er rettens administrator, sa etter at aktor og forsvarer hadde lagt ned sine påstander, at det er vanskelig å si nøyaktig når dommen kan ventes.

– Det kan i beste fall være neste uke, i verste fall om to-tre uker, sa Bjørvik.

Retten har i løpet av uken fått høre detaljerte beskrivelser av Breiviks handlinger, samt Breiviks egen forklaring og psykiater Randi Rosenqvists vurdering av ham. Breivik fikk anledning til en sluttreplikk og benyttet det til å gjenta propaganda, men ble bedt om å holde seg til saken av Bjørvik.

Forsvarer Øystein Storrvik la ned påstand om at Anders Behring Breivik skal bli prøveløslatt på de vilkårene Kriminalomsorgen setter.

Storrvik viste i sin sluttprosedyre til at det kun er en konkret og nærliggende fare for gjentakelse som retten skal ta stilling til.

Breiviks forsvarer viste blant annet til at hvis Breivik blir prøveløslatt på vilkår satt av Kriminalomsorgen, vil blant annet overvåking av ham hindre gjentakelsesfaren.

Storrvik brukte i sin prosedyre også mye tid på å snakke om Breiviks soningsforhold. Han mener soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse.

Forsvareren advarte også mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.

- Har ikke fått mulighet til å vise at han fortjener tillit

Fordi Anders Behring Breivik ikke har fått mulighet til å vise at han fortjener tillit, er det vanskelig å vurdere hans situasjon i dag, mener forsvarer Øystein Storrvik.

Hvor langt bærer alvoret i dommen fra 2012 for å vurdere hvilken fare Breivik utgjør i dag, spurte Storrvik tingretten.

Han viser til hvordan de to forvaringsdømte Nokas-ranerne fikk mulighet til å vise at de gjorde seg fortjent til tillit, og dermed kunne forberede seg på et liv i frihet.

– De hadde alle mulige aktiviteter som innga tillit, det var en progresjon i soningen fra absolutt innesperring til grader av frihet. Det er alltid en tillitsprøving i forvaring, sier Storrvik.

Han sier Breivik er det eneste unntaket.

– Det er ikke et poeng vi reiser fordi retten kan endre på dette. Relevansen er spørsmålet om hvor langt dommen bærer, når man ikke har testet ut noe annet enn selve dommen og Breiviks politiske tanker bak et gitter.

Karlsdottir brukte i sin sluttprosedyre tid på å argumentere for at Breivik ikke har endret seg i vesentlig grad fra rettsforhandlingene i 2012, der han ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet 22. juli.

Breivik har begjært seg prøveløslatt nå ettersom lovens vilkår åpner for det etter en minstestraff på ti år.

– Dette er et PR-stunt

– Dette er et PR-stunt, slo statsadvokat Hulda Karlsdottir fast etter å ha argumentert for at Breivik ikke har endret seg i stor grad. Hun viste til at han i et skriv beskrev fem PR-stunt.

– Jeg ser ikke bort fra at dette blir PR-stunt seks, sa Karlsdottir.

Aktor mener Breivik ønsker å fortsette å spre sitt budskap fra fengselet. Karlsdottir sier at Breivik ønsker å fremtvinge endringer i soningsregimet for å få kontakt med meningsfeller han kan spre sitt budskap til.

Dette skjer i retten Anders Behring Breivik har begjært seg løslatt etter minstetiden på ti år av forvaringsdommen. Påtalemyndigheten motsetter seg dette, og derfor skal saken avgjøres i Telemark tingrett. Domstolen har satt av tre dager – fra 18. til 20. januar – til hovedforhandlingen.

Dag 1:

Etter innledende formalia holder statsadvokat Hulda Karlsdottir sitt innledningsforedrag, hvorpå forsvarer, advokat Øystein Storrvik, får komme med sine merknader.

Anders Behring Breivik forklarer seg for retten og blir eksaminert av aktor og forsvarer.

Dag 2:

Bevisførsel: Vitner og dokumentbevis.

Dag 3:

Partene – aktor og forsvarer – holder sine avslutningsprosedyrer.

Retten kan gi Breivik anledning til å gi noen avsluttende uttalelser før saken tas opp til doms.

NTB

– Det har etter min oppfatning vært drivende, selv om begjæringen hans gjelder prøveløslatelse, sier Karlsdottir.

– I tillegg til tapet av dyktige medarbeidere måtte en rekke ansatte sykmeldes på grunn av til dels betydelige fysiske og/eller psykiske skader. Også for ansatte som ikke var på arbeid 22. juli 2011, har det vært en stor belastning å få arbeidsplassen ødelagt av et terrorangrep, leste Karlsdottir opp fra tingrettsdommen mot Anders Behring Breivik som kom et drøyt år etter terrorangrepet.

- Holder ikke for prøveløslatelse

Aktor Hulda Karlsdottir mener Anders Behring Breiviks såkalte æresord ikke holder for en prøveløslatelse.

Hun viser til at han har gitt retten sitt æresord på at han ikke vil begå nye terrorhandlinger.

– Han ber om tillit. Den Breivik som ber om tillit i dag, er den samme som smadret regjeringskvartalet og kalte det en fiasko, sa Karlsdottir under sin prosedyre.

Hun la til at det også er den samme Breivik som begikk massedrapene på Utøya.

– Sammen med hans komplett uforståelige forklaring på hvorfor han mente seg berettiget, sier det seg selv at dette æresordet ikke alene holder for en prøveløslatelse, sa Karlsdottir.

- Grusomheten savner sidestykke

Påtalemyndighetens klare syn er at Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge, sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre.

– Grusomheten i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan dermed ikke stilles konkrete krav til risiko. Vi må være realistiske. Retten må forholde seg til at det ikke finnes noen gjerningsmann i Norge som har gjennomført like alvorlige handlinger som Breivik, sa Karlsdottir i sin prosedyre.

Breivik selv ristet på hodet under Karlsdottirs uttalelser.

– Denne saken er etter min vurdering ikke vanskelig, sa aktor videre.

– Breivik har formidlet til retten at det har skjedd en endring med ham som retten må tro på. Etter påtalemyndighetens syn, har det ikke inntrådt noen endring i hans atferd eller sosiale funksjonsevne som innebærer at retten kan ha en annen oppfatning av gjentakelsesfare i forhold til det som ble vurdert i forvaringsdommen i 2012, slo hun fast.

- Må sørge for at det ikke skjer igjen

Statsadvokat Hulda Karlsdottir innledet prosedyren med å si at samfunnsvernet er det viktigste i spørsmålet om Anders Behring Breivik skal løslates fra fengsel.

Karlsdottir innledet sin avslutningsprosedyre med å nevne for dommerne at flere land i Europa faktisk opererer med livstidsstraff for de mest alvorlige lovbruddene.

Hun nevnte Breiviks soningsforhold og andre tema rundt forvaringsstraffen han fikk etter terrorangrepene han begikk i 2011, men understreket at hensynet til det norske samfunnet er viktigere enn hensynet til Breivik selv.

– Tragedien som rammet enkeltpersoner, statsforvaltningen og samfunnet vårt ved Anders Behring Breiviks handlinger er blitt nøye gransket. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne terrorangrepet ramme Norge, sa statsadvokaten, og fortsatte:

– Vi må sørge for at det ikke skjer igjen. Jeg har behov for å si at denne ordningen med forvaringsdom er for å verne samfunnet – vi må være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen i regi av Breivik, sa Karlsdottir.

Redegjorde for terrorangrepets konsekvenser for staten

Aktor Hulda Karlsdottir trakk torsdag fram hvilke konsekvenser terrorangrepet 22. juli fikk for arbeidet i departementene.

– I tillegg til tapet av dyktige medarbeidere måtte en rekke ansatte sykmeldes på grunn av til dels betydelige fysiske og/eller psykiske skader. Også for ansatte som ikke var på arbeid 22. juli 2011, har det vært en stor belastning å få arbeidsplassen ødelagt av et terrorangrep, leste Karlsdottir opp fra tingrettsdommen mot Anders Behring Breivik som kom et drøyt år etter terrorangrepet.

I 2012 ble det anslått at et nytt regjeringskvartal ville koste mellom 5 og 10 millioner kroner og at det ville kunne stå ferdig etter mellom 10 og 12 år.

I fjor høst skrev Aftenposten at totalanslaget nå ligger på opptil 40,7 milliarder kroner. De første departementene kan etter planen flytte til nytt regjeringskvartal i 2025/2026.

Aktor med sterk gjennomgang av alle som ble skutt og drept på Utøya

Retten fikk torsdag høre om alle dem som ble skutt og skadd av Anders Behring Breivik på Utøya under rettssaken der Breivik begjærer seg prøveløslatt.

Da rettssaken startet tirsdag, leste aktor Hulda Karlsdottir opp fra forvaringsdommen Breivik fikk i 2012. Da gikk hun gjennom alle som ble drept, torsdag fortsatte hun med alle som fikk skuddskader.

Det ble en sterk gjennomgang av de mange skadene ungdommene på Utøya fikk.

Da aktor leste opp punktet om skadene en 18-åring fikk, måtte hun ta en pause etter å ha fortalt retten hvordan 18-åringen har forklart at hun holdt en venninne i hånden og merket at hun døde.

Aktor sa at forklaringene fra de skadde og overlevende tydelig viser at Breivik hadde til hensikt å drepe alle som var på øya.

– Ved vurdering av faren for tilbakefall skal det legges vekt på det begåtte lovbruddet, sammenholdt med tiltaltes sosiale atferd og funksjonsevne, sa Karlsdottir på rettssakens første dag.

Til sammen ble 69 personer drept og 33 skutt og skadd av Anders Behring Breivik på Utøya 22. juli 2011. Dette kom i tillegg til de åtte drepte og ni alvorlig skadde fra bomben i regjeringskvartalet i Oslo

Progresjon

Forsvarer Storrvik varslet onsdag at han i prosedyren vil be retten påvirke Kriminalomsorgen til å legge forholdene til rette med tanke på at Breivik en dag faktisk skal få slippe ut av fengselet. Slik forholdene er i dag, mener han klienten ikke får noe tilbud som innebærer en progresjon i soningen.

– Han har et krav på det, som alle andre. Dette er som et siktemål, om det kommer til å skje er en helt annen diskusjon, men at han skal ha progresjon i den retningen er noe han skal ha. Min oppfatning av det er at regimet i fengselet er blitt for strengt, sier Storrvik.

Dømt i 2012

Breivik ble dømt til lovens strengeste straff da han i 2012 ble kjent skyldig og dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Han vedtok dommen for terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, og saken ble aldri anket inn lagmannsretten og prøvet der.

Etter at partene er ferdige med sine prosedyrer, er det vanlig at den tiltalte i straffesaker blir gitt mulighet til å gi retten noen avsluttende kommentarer. Det er ikke kjent om Anders Behring Breivik vil bli gitt eller benytte seg av en slik anledning.

