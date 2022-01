Enighet om en avtale mellom TV 2 og Telenor

Saken oppdateres.

Etter en halvannen måned med forhandlinger har TV 2 og Telenor blitt enige om en ny, langsiktig samarbeidsavtale, melder nyhetskanalen fredag kveld.

Den nye avtalen gir Telenors kunder tilgang til alle TV 2s kanaler med nyheter, sport, underholdning, drama og andre TV- programmer. Kundene får også i løpet av året tilgang til strømmetjenesten TV 2 Play som en del av TV-pakken. Da får de kjente programmer som «The Voice» og «Hver gang vi møtes» tilbake på skjermen.

– Vi er glade for å ha kommet til enighet med Telenor om en langsiktig og fremtidsrettet samarbeidsavtale. Nå kan vi endelig ønske seerne velkommen tilbake og ikke minst takke for tålmodigheten som har blitt satt på prøve, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Telenor mener avtalen skal sikre bedre kvalitet på det som serveres seerne, med vekt på norskprodusert innhold.

– Vi gikk til forhandlinger med ønske om et langsiktig samarbeid med TV 2 der vi investerer mer i norsk kvalitetsinnhold, og skaper et enda bedre TV-produkt for kundene våre. Disse ambisjonene blir ivaretatt i den nye avtalen, sier leder for TV og bredbånd Camilla Amundsen hos Telenor.