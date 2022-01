Prinsesse Ingrid Alexandra fyller 18 år

Trondheim står i fare for å gå tom for hurtigtester

Dagen før bursdagen var hun på en rundtur for å lære mer om de norske statsmaktene: Stortinget, Høyesterett og regjeringen. Dermed er hun bedre forberedt på den jobben som venter henne når hun en dag blir dronning.

Kronprinsessen er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i, sier prinsessen i et intervju med NRK.

Selv om Ingrid Alexandra nå fyller 18 år, vil hun antakelig ha en litt tilbaketrukket rolle også de neste årene. De nærmeste årene vil hennes viktigste oppgave være å konsentrere seg om utdanningen, heter det i Slottets biografi.

– Jeg er jo fortsatt ung, og det er lenge til jeg skal bli dronning … Så det ligger litt i kortene at jeg har tenkt å gjøre det, sier hun.

- Spennende å lytte til

– Vi har en flott prinsesse som er veldig hyggelig å møte, og som er spennende å lytte til, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter å ha hatt prinsessen på besøk.

Han kunne fortelle at prinsessen var veldig interessert og stilte mange spørsmål.

I løpet av fredagen kommer bursdagsbarnet til å få en rekke gaver fra det offisielle Norge. På formiddagen tar hun imot personligheter fra det offisielle Norge på Slottet, og mange av dem har med seg overraskelser til henne.

Blant annet skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) innom og møte henne igjen, sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), og det er ventet at de vil røpe regjeringens gave til prinsessen. I tillegg kommer blant andre forsvarssjef Eirik Kristoffersen, biskop Ingeborg Midttømme og Oslo-ordfører Marianne Borgen innom for å gratulere henne.

Nedtonet feiring

Når det gjelder selve feiringen, så er den store gallamiddagen på Slottet, med gjester fra inn- og utland, utsatt på grunn av korona. Det samme gjelder festmiddagen som regjeringen skal holde for henne. I stedet blir det en mer nedtonet feiring med de nærmeste.

Prinsessen går i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo. Hun er en aktiv jente som liker sport, trening og vannsport, ifølge hennes offisielle biografi.

Prinsessen ble konfirmert i 2019, og i den forbindelse ble hennes engasjement for miljø og klima trukket fram.

– Du blir voksen i en tid da det å bygge bro mellom folk – og det å redde kloden – vil være blant de viktigste oppgavene. Jeg er sikker på at du og din generasjon, med deres kunnskap og klokskap, vil klare å finne gode løsninger, sa kongen i sin tale til konfirmanten.

– Etter hvert som prinsessen blir eldre, vil hun få flere offisielle oppdrag, men de nærmeste årene vil hennes viktigste oppgave være å konsentrere seg om utdanningen, heter det i Slottets biografi.