Regjeringen forbereder store lettelser i koronatiltakene

Saken oppdateres.

Etter det NTB forstår, venter regjeringen nå på de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

En beslutning vil så bli tatt i regjering neste uke.

Det tas forbehold om at det faglige grunnlaget må vurderes grundig. Men etter at FHI la fram sin nye risikovurdering onsdag, regnes det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser i smittevernrestriksjonene, får NTB opplyst.

LES OGSÅ: FHI-anbefaling: Trapp ned tiltakene