Jussprofessor: I strid med loven å vente med å oppheve tiltak

Ane Marit (28) synger på The Voice fredag: – Aner ikke hvem som meldte meg på

- Det hender vi har 12-timersvakter uten at vi rekker å ta matpause

Over 20 bilister klaget på veien - ingen fikk erstatning for skader på kjøretøyene

Strømpriser: Vi står i fare for å få underskudd på kraft i Norge om få år

Takk utbyggingskåte naturhatere, dere har skapt et stort miljøengasjement

Jeg forstår at strømmarkedet fremstår uforståelig for folk flest

Robert og Monica kjente på en enorm lettelse da de bestemte seg for konkurs: – Det har ridd oss som en mare

Undersøkelse: Fire av ti eldre har følt seg sosialt isolert under pandemien

Oslo går over til timebestilling for PCR-tester

Russisk mann tiltalt for spionasje i Tyskland

Saken oppdateres.

– Vi er langt forbi det tidspunktet hvor det er lovlig å ha en så stor buffer av føre var, for det er det vi har nå. Vi har for sikkerhets skyld strenge tiltak. Når selv FHI sier at kostnaden er større enn nytten, da må tiltakene oppheves umiddelbart, sier han til Dagbladet og viser til smittevernlovens krav om forholdsmessighet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet onsdag at det vil komme «betydelige lettelser» neste uke.

LES OGSÅ: Derfor er det for få hurtigtester i Trøndelag nå

Samme dag sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Folkehelseinstituttet nå anbefaler en rask nedtrapping av tiltakene. Den viktigste grunnen er at omikron i liten grad gir alvorlig sykdom blant nordmenn.

LES OGSÅ: Det du trenger å vite om testing og karantene nå