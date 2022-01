Regjeringen går bort fra råd om jevnlig testing

Avslører dato for nytt album

To voksne, to barn og hund involvert i kraftig smell

Vi sier at vi står i en «perfekt storm»

«Engasjementet og kjærligheten som møtte meg, kan aldri kjøpes for penger»

Var siktet for eldresvindel i Trondheim - nå har saken tatt ny vending

Det var teppefall, ikke rom for mer applaus, bare vemod og takknemlighet

Hva i all verden er det kommunen har tenkt?

Trøndersk trener dømt for overgrep mot flere gutter

Lanserer «Netflix for matlevering» i Trondheim som første by

FHI-overlege lufter tanken om at friske personer som har korona, kan slippe isolasjon

FHI-overlege lufter tanken om at friske personer som har korona, kan slippe isolasjon

Remis for Magnus Carlsen – snublende nær turneringsseier etter Dubov-smitte

Hopp: Stoch best i prolog – Lindvik best av de norske

Alternativ for Tyskland mister en av sine mest moderate ledere

Saken oppdateres.

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag.

- Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i meldingen.

Mangel på tester

Tidligere denne uken meldte Trondheim kommune at jevnlig testing var utfordrende grunnet mangelen på hurtigtester.

- Denne praksisen er satt på vent. Vi trenger alle testene vi har, sa Røsstad tirsdag.

Departementet melder at avviklingen nettopp er særlig viktig for skole, barnehage, høyskoler og universiteter. Det har vært anbefalt jevnlig testing i kommuner som har opplevd smittespredning som har påvirket samfunnet i stor grad.

Faglig vurdering

Det har også vært anbefalt testing i kommuner som har hatt et smittenivå i aktuelle aldersgrupper på over 2500 per 100 000 siste 14 dager.

Endringene i teststrategien gjøres på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen gitt kommunene råd om hvordan tester skal prioriteres. Denne prioriteringsrekkefølgen gjelder fortsatt. Det er viktigst å prioritere at personer som har symptomer på covid-19 får teste seg. Deretter prioriteres personer som følger et testregime for å slippe karantene.

- Større ansvar selv

Med denne endringen i TISK-strategien, vil det ikke lenger være et generelt råd om å prioritere tester til jevnlig testing.

- Hver og en av oss må fremover ta et større ansvar selv, og det gjelder også bruk av selvtester. Testene skal brukes når det er grunner til det, og da først og fremst ved symptomer, sier Kjerkol.

Hun understreker at kommuner som vurderer et eventuelt høyere tiltaksnivå, fremdeles må vurdere om jevnlig testing da kan være et alternativ.

- Målet er fortsatt at barn og unge skal skjermes for de mest inngripende tiltakene, sier Kjerkol.