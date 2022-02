Følg regjeringens pressekonferanse her

Akershus Ap går inn for å oppløse Viken – dermed går det mot at storfylket blir delt opp

Akershus Ap går inn for å oppløse Viken – dermed går det mot at storfylket blir delt opp

Saken oppdateres.

Klokka 19 vil regjeringen holde en ny pressekonferanse om koronasituasjonen. Det forventes at det vil komme lettelser i tiltakene.

– I og med at regjeringen allerede har fortalt at det kommer lettelser, er det kanskje omfanget av lettelser det er knyttet størst spenning til blant folk flest. Men selv om ikke alle lettelser nødvendigvis kommer helt samtidig, går utviklingen i riktig retning i Norge hvis vi bare klarer å unngå en for høy smittebølge før trenden snur, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB i forkant av at regjeringen presenterer sine lettelser i koronatiltakene tirsdag kveld.

Etter det VG har fått opplyst, blir skjenkestoppen og kravet om bordservering opphevet, men enmetersregelen består, og bedrifter må drive smittevernmessig forsvarlig.

Det skal ikke lenger være antallsbegrensninger på arrangementer, verken ute eller inne, men også her vil meteren gjelde. Antallsbegrensingen på private arrangementer fjernes også.

Etter det NRK erfarer, kommer regjeringens koronalettelser til å gjelde fra klokken 23 tirsdag kveld. Nøyaktig hvilke tiltak som blir lettet på, og hvilke som består, blir klart på regjeringens pressekonferanse klokken 19 tirsdag.