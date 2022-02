Mange samlet seg ved Russlands ambassade i solidaritet med Ukraina

- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Ukrainske flagg vaiet, men en rekke norske organisasjoner og partier var også til stede, blant dem Sykepleierforbundet. Blant appellantene var AUF-leder Astrid Hoem.

– I hele min generasjons oppvekst har Europa gått i riktig retning. Demokratiet, menneskerettigheter og folkeretten har blitt styrket. I morges våknet vi opp til at det gikk dramatisk i feil retning. Vi står samlet her i dag fordi en ukrenkelig grense har blitt brutt, sa hun.

– Ukraina har ikke gjort noe for å fortjene den russiske aggresjonen. Uskyldige menn, kvinner og barn møter nå en mørk framtid. Vi står skulder ved skulder med det ukrainske folk, fortsatte hun.

Også MDGs Rasmus Hansson talte.

– Takk for at dere har kommet for å vise solidaritet med Ukraina. Noen av oss har dessverre stått her før, da Sovjetunionen invaderte Tsjekkoslovakia, og da Sovjetunionen invaderte Afghanistan. Jeg hadde trodd at jeg skulle få slippe å stå her en gang til, sa han.

Han ønsker at Norge skal vise Ukraina og det ukrainske folk all mulig støtte og solidaritet.

– Vi skal ta imot ukrainere som må flykte, og som trenger et sted å være før de kommer hjem. For Ukraina skal igjen bli fritt. Denne krigen skal ende med ukrainsk seier og frihet og med nederlag for dem som tror at aggresjon og imperialisme er noen farbar vei i historien, sa Rasmus Hansson.