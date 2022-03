Støre: – Jeg respekterer og støtter Tajiks avgjørelse

Her reiser Hanne fra Trondheim for å gjøre noe hun aldri har gjort før

– Både hun og jeg og Bjørnar Skjæran er valgt av landsmøtet, og det er landsmøtet som avgjør det spørsmålet, men jeg mener svaret på spørsmålet om hun kan fortsette er ja, sa Støre på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Hadia har gjort feil, hun har beklaget, og hun setter partiet foran seg selv når hun nå går av. Det mener jeg er et godt utgangspunkt for å gjenoppbygge tillit, fortsatte Ap-lederen.

Støre tok imot pressen på sitt kontor onsdag ettermiddag. Noen timer tidligere ble det klart at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) går av etter flere dager med bråk rundt pendlerboligen hun fikk tildelt i 2006.

Tajik har gjort det klart at hun ønsker å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet.

Saken kom ikke opp i samtale

På spørsmål om hva som ligger til grunn for at han har tillit til henne som nestleder, svarte Støre blant annet at «mennesker kan gjøre feil», og at man må «vurdere omfanget av de feilene».

Tajik har sagt at hun er innstilt på å bli statsråd igjen på et senere tidspunkt, men Støre ønsket ikke å kommentere hvor lang tid som bør gå før det igjen er aktuelt.

Alle kandidater til å bli statsråd måtte i høst gjennomgå en samtale der potensielt skadelige saker skulle bringes på bane. Støre forteller at pendlerboligsaken ikke var tema i denne samtalen med Tajik.

– Det tror jeg er et uttrykk for at hun oppfattet, som hun har sagt, at det ikke her lå et problem, sier Støre.

Han var ikke selv til stede i denne samtalen og er ikke kjent med om Tajik i samtalen fikk spørsmål om sine boligforhold.

– Fått til mye

Støre har tidligere sagt at han synes Tajik har fått til mye som arbeidsminister.

– Jeg er glad for at hun vil fortsette å jobbe med å sette Arbeiderpartiets politikk ut i livet fra Stortinget, sier Støre.

– Hun er på kort tid kommet i gang med å gjøre arbeidslivet tryggere for folk. Det vil jeg takke henne for. Det arbeidet skal vi nå føre videre, sier Ap-lederen.