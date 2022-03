Norske raketter på vei for å hjelpe ukrainerne i krigen: – Et relativt enkelt våpen

- I Norge vet vi at Nato kommer om noe skjer. Her er det vi som er Nato

Her sendes norske raketter for å hjelpe ukrainerne i krigen

Saken oppdateres.

Rakettene ble i morgentimene møysommelig pakket inn i et Hercules C130 transportfly på Gardermoen. Like før klokken 10 tok det av fra Gardermoen uten problemer.

– Det er et panserbekjempelsesvåpen. Du kan si at det er en enkeltmanns våpen mot stridsvogner, sier kommandør Remi Jakobsen fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til NTB.

– Det er et relativt enkelt våpen å ta i bruk. Det er et forsvar mot stridsvogner og vil kunne ha en effekt der, sier Jakobsen.

Rakettene sendes videre til et tredjeland før det deretter skal fraktes til Ukraina. Ukrainerne har bedt Vesten om våpen for å kjempe mot det russiske angrepet på landet.

Ble stappet fullt

Våpnene ble sendt fra den militære delen på Gardermoen flyplass torsdag. Et relativt stort pressekorps hadde møtt opp for å overvære våpenforsendelsen.

To trucker lastet sakte, men sikkert tettpakkede paller med liggeunderlag, feltrasjoner og panservernraketter om bord i transportflyet.

NTBs reporter på stedet melder at det var usikkerhet knyttet til om den siste pallen ville få plass, men at det viste seg at det var planlagt godt og at den akkurat kom inn slik at flyet ble stappfullt.

Etter en siste sjekk på at propellene fungerte som de skulle, buldret flyet av gårde for takeoff til et ukjent tredjeland

Brøt med praksis

Store deler av Europa har valgt å gi ukrainerne våpen. I land som Norge, Sverige og Tyskland markerer det et brudd med årelang tradisjon og lovverk at det sendes våpen til et land som er i krig.

Det har vært bred enighet på Stortinget om å endre norsk praksis og sende våpen til Ukraina, mens Rødt og SV har sagt nei til dette.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa da Norge besluttet å tilby våpenstøtte, at det er for å forsvare Ukraina mot det militære angrepet fra Russland.

Advarsel fra Russland

– Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sa Støre.

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Russiske myndigheter har advart land som sender våpen til Ukraina.