Dette skjedde i Ukraina i natt

Saken oppdateres.

Amerikanere melder seg for å hjelpe i krigen, Visa vil stanse transaksjoner i Russland og Leger Uten Grenser advarer om en «katastrofal» humanitær situasjon i Mariupol. Dette er nattens viktigste hendelser fra Ukraina.

Ny samtale mellom USA og Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket med USAs president Joe Biden natt til søndag, mens Ukraina er under stadig press fra den russiske invasjonsstyrken. De to snakket blant annet om sikkerhet, økonomisk støtte og sanksjoner mot Russland.

Zelenskyj snakket lørdag med Senatet, og ba om å få russiskproduserte fly til bruk i kampen mot den russiske invasjonshæren. Den ukrainske presidenten har kritisert Nato for ikke å ville opprette en flyforbudssone over landet for å hindre bombing av byer i landet.

Forhandler om fly

USA og Polen er i forhandlinger om en avtale der Polen sender fly fra Sovjet-tiden til Ukraina i bytte mot amerikanske jagerfly av typen F-16, får Wall Street Journal opplyst av amerikanske tjenestepersoner.

Østeuropeiske Nato-land har en rekke russiskproduserte fly tilgjengelig, typer som det ukrainske militæret er kjent med. De stammer fra Sovjet-tiden, men har i mange tilfeller vært i bruk fram til våre dager. Avisa får opplyst at andre allierte jobber med å forsyne Ukraina med russiskproduserte fly, og at USA vil erstatte dem med amerikanske fly.

Advarer om «katastrofal» situasjon

Den humanitære situasjonen i den ukrainske byen Mariupol er «katastrofal», og det er livsviktig at sivile blir evakuert, advarer Leger Uten Grenser (MSF). Byen, som ligger tett på grensa mot Russland, har vært under beleiring fra russiske styrker, og en våpenhvile som lørdag skulle latt sivile forlate byen, ble aldri noe av.

– Det er helt nødvendig at denne humanitære korridoren, som kunne ha blitt opprettet i dag, men som det ikke har blitt noe av på grunn av manglende respekt for våpenhvilen, blir opprettet svært raskt for å la den sivile befolkningen, kvinner og barn, forlate byen, sa Laurent Ligozat, MSFs krisekoordinator i Ukraina, til AFP.

Visa og Mastercard vil stanse transaksjoner

Visa vil umiddelbart starte arbeidet med kunder og partnere i Russland for å stanse alle Visa-transaksjoner, heter det i en pressemelding. Snart vil ikke Visa-kort som er utstedt i Russland, lenger fungere i utlandet, mens bankkort som er utstedt i utlandet, ikke vil fungere i Russland. Mastercard vil gjøre det samme.

– Vi føler oss nødt til å handle etter Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina, og de uakseptable hendelsene vi siden har vært vitne til, sier Visas administrerende direktør Al Kelly.

Registrert flere titalls nordmenn i Ukraina

Det er fortsatt registrert flere titalls nordmenn i Ukraina, opplyser utenriksdepartementet til Dagbladet. Nordmenn i landet ble bedt om å dra hjem i februar og samtidig ble alle reiser til Ukraina frarådet. Utenriksdepartementet har ikke et nøyaktig tall på hvor mange nordmenn som er igjen i landet.

– Ettersom det er frivillig å registrere seg på reiseregistrering.no, er ikke vi kjent med nøyaktig hvor mange norske borgere som befinner seg i Ukraina, men det er fortsatt registrert flere titalls norske borgere i landet, sier pressevakt Guri Solberg i UD til avisa.

Amerikanere melder seg for å hjelpe

3.000 amerikanere har meldt seg for å hjelpe Ukraina i krigen mot Russland, opplyser den ukrainske ambassaden i Washington til Voice of America (VOA). Blant dem som ønsker å slutte seg til den internasjonale bataljonen, er mange veteraner, skriver VOA.

President Volodymyr Zelenskyj utstede denne uka et dekret som gjorde det mulig å komme inn i Ukraina uten visum, for alle som ville forsvare landet i en fremmedlegion. Utenriksminister Dmytro Kuleba sa torsdag at mer enn 1.000 hadde vervet seg fra 16 forskjellige land.

Kina og USA i samtale

Kina motsetter seg alt som «kaster bensin på bålet» i Ukraina, sa utenriksminister Wang Yi i en samtale med USAs utenriksminister Antony Blinken i natt. Wang sa at det må forhandlinger til for å løse krisen, samt samtaler om å skape en balansert europeisk sikkerhetsmekanisme, skriver nyhetsbyrået AP.

Wang mener at USA og Europa må ta i betraktning hvordan Natos ekspansjon østover påvirker Russlands sikkerhet negativt. Blinken sa at verden handler unisont i motstand mot Russlands aggresjon, og med å forsikre at Moskva betaler en dyr pris, melder amerikansk UD.

Sender satellittlinker til Ukraina

Elon Musk sender flere Starlink-satellittlinker til Ukraina

– Neste uke mottar vi en ny forsendelse med Starlink-systemer til ødelagte byer, tvitrer Zelenskyj og takker Musk for at han «støtter Ukraina med ord og handlinger».

Starlink, som bygges av Musk-selskapet SpaceX, gir ukrainerne satellittbasert internettilgang om telekommunikasjonsnettverket i landet skulle få problemer eller bli ødelagt på grunn av den