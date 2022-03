FHI tror at smittetoppen er nådd

Forsker mener dyr strøm i Norge er bra for Ukraina

Saken oppdateres.



Fagdirektør Frode Forland i FHI bekrefter dette til NTB.

– FHI tror at toppen er nådd – både når det gjelder smittetall og innlagte. Vi har sett en avtagende kurve når det gjelder smittetall i flere uker – først i Oslo og Viken, senere i andre fylker, sier han.

I sin ukerapport for uke 10 viser FHI til blant annet nedgangen i antall meldte smittetilfeller, i antallet legekonsultasjoner, samt data fra befolkningsundersøkelsene MoBa og Symptometer.

– Det er mange trekk som tyder på at smittetoppen er over, og nå ser vi det også i innleggelsestallene i sykehus. Det samme gjelder tallene for innlagt i intensivavdeling, som går forsiktig ned, sier Forland.

Onsdag ble det registrert 534 koronainnlagte på norske sykehus, en nedgang på 102 siden toppen mandag i forrige uke.

FHI: Tror smittetallene fortsetter nedover

Forland sier at det som går opp, er dødsfall. Der har det vært en manglende registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) – hvor det kommer et etterslep i forbindelse med onsdagens ukerapport.

Modelleringer viser at R-tallet, som er hvor mange en koronasmittet person smitter videre, har sunket fra rundt 1,2 i februar til nærmere 0,9 nå. Folkehelseinstituttet tror smittetallene vil fortsette nedover i tiden framover også, men ser samtidig en avflating i de folkerike kommunene i Viken.

– Det betyr at dette ikke er helt over. Samtidig er det en stigning i smittetallene i flere europeiske land, Tyskland, Italia, Storbritannia, Nederland.

Det kan være flere årsaker til dette, blant annet kan det være at de har hatt et senere innslag av BA. 2-varianten. De andre nordiske landene har en veldig lik trend som i Norge, hvor toppen nå er nådd.

Fortsatt noen skjær i sjøen

– Sykehusene har kapasitet for de som trenger å bli innlagt, og det er mindre press på intensivavdelingene. Men det er fortsatt høyt sykefravær og tøft for enkelte kommuner, legger Forland til.

Fortsatt er det også mange som blir innlagt med korona som bidiagnose.

– Fortsatt er det litt skjær i sjøen. Men det synes som om dette går rett vei og at man har kontroll over situasjonen, sier han.