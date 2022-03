Jonas Gahr Støre om krigen i Ukraina

Saken oppdateres.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter Stortinget for å redegjøre for situasjonen.

Senere fredag legger Ap-Sp-regjeringen fram en omfattende krisepakke for å håndtere følgene av Ukraina-krigen. Regjeringen holder en egen pressekonferanse disse krisepakkene senere i formiddag.

Folk skal varsles på mobil om katastrofer rammer

Regjeringen innfører teknologi som gjør at du får pushvarsel på mobilen hvis terror, ulykker eller naturkatastrofer oppstår i nærheten av deg.

– Nå kan vi nå ut med en gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Den nye beredskapstjenesten «mobil befolkningsvarsling» Mehl forteller om, er et av tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støre presenterer i Stortinget fredag.

– Mange har fått SMS under pandemien, og det er fint det, men av tekniske årsaker tar det for lang tid. Det nye systemet vil gjøre det mulig for oss å nå ut umiddelbart, sier Mehl, som lister opp hendelser som gjør at innbyggerne raskt kan varsles.

– Skyteepisoder, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe; flom, ras og jordskred. Ordningen kunne vært nyttig eksempelvis under jordraset i Gjerdrum, hvor vi raskt kunne varslet, sier hun.