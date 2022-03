Kjøper ammunisjon, personlig utstyr og fyller opp drivstofflagre for en milliard kroner

Dette kan være påskuddet for å dra

Bøndene trenger forsikringer for å sikre nok mat til befolkningen

Penger å spare for bevisste drivstoffkunder

Regjeringen: Vil etablere hurtigspor for å få ukrainske flyktninger ut i samfunnet

Regjeringen: Vil etablere hurtigspor for å få ukrainske flyktninger ut i samfunnet

Saken oppdateres.

- Det som skjer i Ukraina er åpenbart brudd på folkeretten. Det vi ser der nede, der de ikke skiller mellom militære og sivile mål, er krigsforbrytelser, sier statsminister Jonas Gahr Støre - som ikke foreløpig vil kalle president Putin en krigsforbryter.

Statsminister Jonas Gahr Støre la fredag formiddag frem regjeringens ulike Ukraina-tiltak med forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

LES MER: Planlegger for 100 000

Ruster opp HV og Hæren

Regjeringen vil nå be Stortinget om en ekstrabevilgning til Forsvaret på tre milliarder kroner og til økt sivil beredskap på 500 millioner kroner.

Bevilge 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord. Det skal blant annet seiles mer med landets fregatter, ubåter, korvetter og med Kystvakten. For å muliggjøre dette prioriterer vi også økt vedlikehold av fartøyene.

1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil anskaffe og styrke vår beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.

Bevilge 200 millioner kroner for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke Etterretningstjenesten.

– Russland har vist vilje til å bruke både militære og ikke-militære virkemidler. Selv om Norge ikke nødvendigvis er målet for Russlands virkemiddelbruk, er også vi utsatt og sårbare for sammensatte trusler, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

- Økt etterretningstrussel fra Russland

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier fredag at PST ser en økt etterretningstrussel fra Russland i Norge.

– Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon som også får konsekvenser for det sivile samfunnet i Norge, sier Mehl.

Regjeringen vil derfor bruke 500 millioner kroner på økt sivil beredskap allerede i år:

* Regjeringen vil styrke innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater og foreslår at PST og politiet tilføres 57 millioner kroner til personell og utstyr.

* Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge ytterligere 200 millioner kroner til økt digital sikkerhet i 2022. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 15 millioner kroner til å forebygge og stanse digitale angrep.

* 40 millioner kroner settes av til at flere virksomheter kan få på plass digitale innbruddsalarmer med varsling til NSM.

* 50 millioner kroner skal settes av til å sikre norske kommuner mot dataangrep.

* Regjeringen styrker også den sivile beredskapen i Norge med 200 millioner. Sivilforsvaret skal rustes opp med materiell og personell, det skal etableres en egen landvarsling med push til mobiltelefoner.

Haller og teltleirer

UDI har anslått at det kan komme 35 000 flyktninger til Norge i år, 30 000 fra krigshandlingene i Ukraina.

- Men vi legger nå beredskapsplaner planer for at å håndtere en ekstraordinær situasjon med opp til 100 000 flyktninger. Der et er ikke sannsynlig, men vi må ha planer og beredskap fordi det kan skje, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ifølge statsministeren vil dette bety at folk må bo i lagerbygg, haller og teltleirer.

- Ikke slik vi normalt gjør dette på, men dette handler om å kunne å kunne sikre trygghet i en usikker situasjon, understreket Støre.

Sverige har et såkalt verstefall-scenario på omlag 200 000 flyktninger i løpet av sommeren.

Lager hurtigspor

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier regjeringen nå lager systemer for å få ukrainske flyktninger raskt ut i det norske samfunnet.

– Mange av flyktningene fra Ukraina vil kunne gå rett inn i et hurtigspor og komme raskt ut i arbeid, sier Mjøs Persen.

Myndighetene vil nå kontakte partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet, samt få til opplæring i norsk og i det norske samfunnet før flyktningene blir bosatt ut i kommunene.

– Vi har invitert partene i arbeidslivet til et konkret samarbeid med Nav og Imdi for å sikre gode møteplasser på lokalt nivå som gir mulighet for arbeid og aktivitet uansett hvor de kommer til i Norge, sa statsråden fredag.