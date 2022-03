Regjeringen øker forsvaret med 3,5 milliarder kroner

Det må et krafttak til også for ansatte som jobber i Boa!

- Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, eller hvor mange som vil komme hit. Men uansett vil det sette oss på en historisk prøve, sa statsministeren da han redegjorde for konsekvensene av krigen i Ukraina for Stortinget fredag morgen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen legger beredskapsplaner for et langt høyere antall ukrainske flyktninger enn UDI har anslått.

– Vi jobber også med beredskapstiltak for å kunne håndtere en ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger, sa Støre da han snakket til Stortinget fredag.

Støre understreket at dette vil sette Norge i en situasjon landet aldri har vært i før.

- Dette vil bety flyktninger i lagerbygg, haller, gymsaler og teltleirer. Det er ikke sannsynlig, men vi må ha beredskap for at så mange som 100 000 kan komme, sa Støre.

– Det vil oppleves som uoversiktlig og dramatisk, noe som vi aldri har sett i Norge, sier Støre

UDIs planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

Senere fredag legger Ap-Sp-regjeringen fram en omfattende krisepakke for å håndtere følgene av Ukraina-krigen. Regjeringen holder en egen pressekonferanse disse krisepakkene senere i formiddag.

Ber om milliarder til Forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen foreslår 3,5 milliarder kroner ekstra for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år.

– Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, sa Støre da han redegjorde for Stortinget fredag formiddag.

Statsministeren trakk fram at Russland bruker omfattende militær makt mot sivile og sivil infrastruktur, og at det russiske regimet viser få tegn til å følge diplomatiske spor.

Videre la han til at Putin bruker truende retorikk overfor Nato og vestlige land og har hevet beredskapen for sine kjernevåpenstyrker.

- Ekstrabevilgningen vi nå ber om til Forsvaret vil styrke vår tilstedeværelse i nord. Vi skal seile mer med alle marinens fartøyer, og vi skal styrke vår evne til overvåkning og situasjonsforståelse i nord. Vi skal også styrke politiets evne til å oppdage og motvirke etterretningstrusselen, særlig i nord, sier Støre.

Av ekstrabevilgningen på 3,5 milliarder kroner, vil regjeringen bruke 500 millioner kroner på ulike tiltak for å styrke den sivile beredskapen.

Folk skal varsles på mobil om katastrofer rammer

Regjeringen innfører teknologi som gjør at du får pushvarsel på mobilen hvis terror, ulykker eller naturkatastrofer oppstår i nærheten av deg.

– Nå kan vi nå ut med en gang hvis det skjer en ulykke eller noe annet befolkningen må varsles om, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Den nye beredskapstjenesten «mobil befolkningsvarsling» Mehl forteller om, er et av tiltakene som statsminister Jonas Gahr Støre presenterer i Stortinget fredag.

– Mange har fått SMS under pandemien, og det er fint det, men av tekniske årsaker tar det for lang tid. Det nye systemet vil gjøre det mulig for oss å nå ut umiddelbart, sier Mehl, som lister opp hendelser som gjør at innbyggerne raskt kan varsles.

– Skyteepisoder, terror, gassulykker, brann, naturkatastrofe; flom, ras og jordskred. Ordningen kunne vært nyttig eksempelvis under jordraset i Gjerdrum, hvor vi raskt kunne varslet, sier hun.