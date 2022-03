Regjeringen vil ruste opp forsvaret med 3,5 milliarder kroner

Saken oppdateres.

- Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, eller hvor mange som vil komme hit. Men uansett vil det sette oss på en historisk prøve, sa statsministeren da han redegjorde for konsekvensene av krigen i Ukraina for Stortinget fredag morgen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen legger beredskapsplaner for et langt høyere antall ukrainske flyktninger enn UDI har anslått.

– Vi jobber også med beredskapstiltak for å kunne håndtere en ekstraordinær situasjon med opp mot 100 000 flyktninger, sa Støre da han snakket til Stortinget fredag.

Støre understreket at dette vil sette Norge i en situasjon landet aldri har vært i før.

- Dette vil bety flyktninger i lagerbygg, haller og teltleirer. Det er ikke sannsynlig, men vi må ha beredskap for at så mange som 100 000 kan komme, sa Støre.

– Det vil oppleves som uoversiktlig og dramatisk, noe som vi aldri har sett i Norge, sier Støre.

UDIs planleggingsscenario er at det vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i 2022.

Senere fredag legger Ap-Sp-regjeringen fram en omfattende krisepakke for å håndtere følgene av Ukraina-krigen. Regjeringen holder en egen pressekonferanse disse krisepakkene senere i formiddag.

Ber om milliarder til Forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen foreslår 3,5 milliarder kroner ekstra for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i år.

– Dette er nødvendige tiltak fordi vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime, sa Støre da han redegjorde for Stortinget fredag formiddag.

Statsministeren trakk fram at Russland bruker omfattende militær makt mot sivile og sivil infrastruktur, og at det russiske regimet viser få tegn til å følge diplomatiske spor.

Videre la han til at Putin bruker truende retorikk overfor Nato og vestlige land og har hevet beredskapen for sine kjernevåpenstyrker.

- Ekstrabevilgningen vi nå ber om til Forsvaret vil styrke vår tilstedeværelse i nord. Vi skal seile mer med alle marinens fartøyer, og vi skal styrke vår evne til overvåkning og situasjonsforståelse i nord. Vi skal også styrke politiets evne til å oppdage og motvirke etterretningstrusselen, særlig i nord, sier Støre.

Venter flere digitale angrep

Av ekstrabevilgningen på 3,5 milliarder kroner, vil regjeringen bruke 500 millioner kroner på ulike tiltak for å styrke den sivile beredskapen.

Statsministeren frykter flere digitale angrep mot det norske samfunnet, både mot offentlige og private aktører i tiden fremover.

- Vi vil derfor styrke Norges evne til å forebygge, avverge og håndtere digitale angrep, understreket Støre.

Regjeringen etablere også en støtteordning for norske bedrifter som rammes av sanksjonene mot Russland, i størrelsesorden 50 millioner kroner.

- En betydelig del av næringslivet i Øst-Finnmark er avhengig av handel med russiske motparter, påpekte Støre i sin redegjørelse om krigen i Ukraina fredag.

Folk skal varsles på mobil om katastrofer rammer

Regjeringen vil også innfør teknologi som gjør at du får pushvarsel på mobilen hvis terror, ulykker eller naturkatastrofer oppstår i nærheten av deg.

Det er særlig brannen som brøt ut etter kamper ved ett av Europas største kjernekraftverk som har vakt bekymring.

– Hendelsen viser at det er nødvendig å kunne varsle hele befolkningen raskt i en ekstraordinær situasjon, sier Støre - som la til at konsekvensene for Norge av et utslipp av radioaktivt stoff i Ukraina vil være begrenset på grunn av avstanden.