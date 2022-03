Fire bekreftet omkommet i flystyrt i Nordland

Heggli-skrell i Oberstdorf – tredje best i kvalik

Jeg håper en krig i Europa kan bidra til større forståelse for andre kriser i verden

- Politiet har nå i natt ca kl 0130 kommet fram til havaristen. Det er dessverre bekreftet at alle fire som var om bord i flyet er omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet, uttaler operasjonsleder Ivar Bo Nilsson hos politiet i Nordland i en pressemelding.

Forsvaret varsler og følger opp de pårørende.

- Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det, skriver politiet i pressemeldingen.

De opplyser at de foreløpig ikke har ytterligere informasjon i saken.

Statsministeren kondolerer

- Det er med sorg jeg har mottatt budskapet om at fire amerikanske soldater omkom i en flyulykke i Nordland i går kveld. Soldatene deltok i Nato-øvelsen Cold Response, sier Jonas Gahr Støre (Ap) i en uttalelse til NTB.

- Mine tanker går i dag til soldatenes familier, pårørende og medsoldatene i avdelingen de tjenestegjorde, sier Støre.

Han understreker at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at norsk politi i samarbeid med amerikanerne vil starte etterforskning.

- Det er av stor betydning for oss som land at allierte deltar i militærøvelser i Norge. Jeg vil i dag formidle våre kondolanser til amerikanske myndigheter, sier Støre.

Treningsoppdrag

Et mannskap på fire var fredag ute på treningsoppdrag i flyet av typen V-22 US Osprey. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18 fredag kveld Da det ikke skjedde, ble flyet meldt savnet.

Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Forsvaret. Hovedredningssentralen bekrefter at det er et krasjsted.

- Det var nødpeiler på Sea King-helikopter som slo ut over Beiarn. De gjorde et visuelt funn, de så maskinen som har gått i bakken, sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NTB.

Dårlig vær

Været er dårlig i området, med snøbyger og kraftig vind. Det var derfor ikke mulig for redningshelikopteret å lande.

- Sea King-en har ikke vært nede ved havaristen, men det var ingen tegn til liv man kunne se fra lufta, sa Eilertsen fredag kveld.

Funnstedet skal ikke ligge så langt fra veien, men området er svært kupert.

– Det er snakk om noen hundre meter fra vei, sier pressetalsmann Thomas Ringen hos Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Politiet bistår HRS. Det ble også tilkalt mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret, men en del av mannskapene ble tilbakekalt da flyet ble lokalisert. Det gjenstår 10–20 mannskaper som skal ta seg inn til funnstedet, ifølge Eilertsen.

- Det er mørkt og dårlig vær, og det er et område med skredfare. Så det er mange ting å ta hensyn til, uttalte stabssjefen fredag kveld.

Deltok i Cold Response

V-22 Osprey er et amerikansk militært luftfartøy med en 12-meter tiltrotor på hver vinge. Luftfartøyet kan ta av og lande vertikalt eller på en kort rullebane som et helikopter, og det kan fly som et vanlig propellfly når det er kommet i luften.

Flyet deltok i den storstilte militærøvelsen Cold Response, som er i gang i Nord-Norge. Øvelsen der 30.000 soldater fra 27 Nato-land deltar, startet tirsdag.

Flyet har operert ut fra Bodø de siste ukene.

- Det er amerikanerne selv som er ansvarlige for å informere sine egne om ulykken, mens vi har informert våre, sier oberstløytnant Stine Barclay Gaasland til NTB.

US Marines bekreftet på Twitter sent fredag kveld at ett av deres fly har styrtet.

- Årsaken til ulykken er under etterforskning, og ytterligere detaljer blir delt når de er tilgjengelige, skriver US Marines.

Fortsetter øvelsen

- I går ettermiddag fikk jeg melding om at et amerikansk fly var savnet og ikke hadde ankommet Bodø i henhold til opprinnelig plan. Jeg fryktet det verste, men håpte i det lengste på bedre nyheter, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen i en pressemelding fra Forsvaret.

- Søk- og redningsoperasjonen fant det som var et ulykkessted. Nå er det dessverre bekreftet at mannskapet om bord i det amerikanske flyet omkom i ulykken. Mine tanker går til de etterlatte og kolleger av de omkomne. Takk til alle involverte i søk- og redningsoperasjonen. Vi har ingen å miste, sier Kristoffersen.

Øvelse Cold Response vil fortsette som planlagt, men med de tiltak som er nødvendig på grunn av været.

- Vi støtter amerikanerne med å håndtere situasjonen fremover. Det er U.S. Marine Corps som varsler de pårørende, og Forsvaret vil støtte ved behov, skriver Forsvaret.