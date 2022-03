Flyulykken: Politiet håper å gjenoppta arbeidet i ulykkesområdet søndag

Startet rideskole midt under pandemien: - De ble litt lei av mora si

Saken oppdateres.

– Skredeksperter har rådet oss til å ikke sende inn mannskaper slik forholdene er nå, sier stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland lørdag ettermiddag.

Politiet håper at de kan ta seg inn til ulykkesstedet søndag. Da er det varslet bedre vær- og skredforhold.

– Vi vurderer situasjonen hele tiden, men akkurat nå ser det dårlig ut, opplyser Eilertsen.

Måtte trekke seg ut

Politiet tok seg inn til ulykkesområdet natt til lørdag, men måtte trekke seg ut av området på grunn av vær- og skredforholdene. Mannskaper holder nå vakt noen hundre meter unna ulykkesstedet.

– I natt ble været så dårlig at vi har trukket vaktholdet litt ned fra havaristen. Vi har også fått en anbefaling fra skredeksperter om at det ikke er tilrådelig å sende mannskaper inn i området igjen, så vi ligger litt på været der, sier han.

– Vi strakk grensen litt langt for å nå fram til havaristen i natt. Hovedmålet vårt var å avklare at alle fire var i og rundt flyet, noe vi gjorde, sa Eilertsen på en pressebrifing tidligere lørdag.

Hardt sammenstøt

Flyet skal ha truffet fjellet i et hardt sammenstøt.

– Det er ikke noe sklibane slik vi ser det, sa Eilertsen på pressebrifingen.

Ulykkesstedet er en dal i et bratt, skogskledd område i Gråtådalen i Beiarn. Lørdag var farevarselet for skred på nivå fire av fem, ifølge Varsom.

Havarikommisjonen og Kripos forbereder seg til å gjøre undersøkelser i ulykkesområdet.

– Først må vi bistå i arbeidet med at vrak og området blir godt nok ivaretatt slik at det kan gjøres undersøkelser på en god måte, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens Havarikommisjon til NTB.

Siden flyet tilhørte det amerikanske forsvaret, arbeides det med å avklare hvem som skal være ansvarlige for etterforskningsarbeidet, norske eller amerikanske myndigheter.

Bekreftet omkommet

Lørdag morgen ble det bekreftet at mannskapet om bord på det savnede flyet hadde omkommet.

– Politiet har i natt ca. klokken 1.30 kommet fram til havaristen. Det er dessverre bekreftet at alle fire som var om bord i flyet, er omkommet, sa operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.

Forsvaret har varslet og følger opp de pårørende.

Deltok på Cold Response

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Flyet tilhører det amerikanske marinekorpset og deltok i Nato-militærøvelsen Cold Response. Det skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 da det ikke landet som planlagt.

Maskinen hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.

Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Forsvaret.

– Det var nødpeiler på Sea King-helikopter som slo ut over Beiarn. De gjorde et visuelt funn, de så maskinen som har gått i bakken, sa stabssjef Bent Are Eilertsen hos politiet i Nordland til NTB fredag kveld.

Øvelsen fortsetter som planlagt

Det er foreløpig ikke kjent hva årsaken til ulykken var, eller om været kan ha medvirket til flystyrten.

Forsvaret opplyste lørdag formiddag at Cold Response-øvelsen fortsetter som planlagt med de tiltak som de må gjøre på grunn av været.

– Akkurat nå er det fullt fokus på å få avsluttet redningsaksjonen, ta vare på folk, og så vil det være en normal prosedyre med årsaksforhold, sa generalløytnant Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, til NRK.