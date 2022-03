De fire omkomne soldatene er hentet ut fra ulykkesområdet

Penélope Cruz kan få Oscar for denne morsrollen 4

Saken oppdateres.

– Vi får bistand fra Forsvaret med å transportere de omkomne med helikopter til Bodø, opplyste politiets innsatsleder Kristian Vikran Karlsen søndag ettermiddag.

De omkomne ble hentet ut med helikopter ved 18-tiden fra det vanskelig tilgjengelige ulykkesområdet i Gråtådalen i Beiarn.

Karlsen sier det har vært et krevende arbeid for mannskapene, men at det var en prioritert oppgave å få hentet ut de omkomne.

Arbeidet på stedet avsluttes nå for kvelden, opplyser Karlsen.

Uvisst hvor de skal obduseres

Han sier det har kommet signaler om at amerikanerne skal ta over etterforskningen av havaristedet, men at det inntil videre er norsk politi som leder arbeidet til dette er avgjort.

Politiet skal også få avklart om soldatene skal obduseres i Norge eller fraktes rett til USA.

– Vi har hatt sju snøscootere i drift i dag. Nå er de på siste delen av jobben, og vi har fått beskjed om å hente alt som er der oppe, Kripos og annet personell, sier Ørjan Kristensen, som leder Beiarn Røde Kors og Hjelpekorpset, til NTB.

Forsvant fra radaren

Fire amerikanske soldater omkom da militærflyet gikk ned i et fjellområde i Gråtådalen i Beiarn kommune fredag kveld.

Flyet, av typen V-22 Osprey, skulle delta i Nato-øvelsen Cold Response og skulle ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet hadde da vært ute på et treningsoppdrag og hadde kurs for Bodø da det forsvant fra radaren.

Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om, med det er på det rene at det var svært dårlig vær da ulykken fant sted.

Flyvraket lå helt innerst i Gråtådalen, hvor det er svært bratt og terrenget er vanskelig. Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

USA overtar etterforskning

Det amerikanske marinekorpset varsler at USA i løpet av de nærmeste dagene vil overta ansvaret for etterforskningen av flyulykken i Nordland.

Norsk politi ledet etterforskningen av ulykken, som skjedde fredag kveld.

Kommunikasjonsdirektør Timothy Irish i US Marine Corps opplyser til VG at USA i løpet av de nærmeste dagene vil overta ansvaret for etterforskningen.

Det har gjennom helgen blitt jobbet med å avklare hvem som har ansvar for å følge opp ulykken videre. Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, men ulykken fant sted på norsk jord, har det vært juridiske utfordringer, opplyste politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt til NTB lørdag.

Både Kripos og Flyhavarikommisjonen er koblet inn i saken og gjorde undersøkelser på åstedet søndag.

Flagg på halv stang

Alle Forsvarets avdelinger flagget søndag på halv stang for å minnes de fire omkomne.

– Hele Forsvaret flagger på halv stang i dag, alle våre avdelinger gjør det, sier oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til NTB.

Flystyrten fredag er den fjerde ulykken som har krevd menneskeliv i forbindelse med Cold Response-øvelser. Det er åttende gang at Nato-øvelsen blir arrangert.

