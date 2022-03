Fortsatt ikke hentet ut de fire som omkom i flystyrt

Saken oppdateres.

Været er fint i området søndag, noe som gjorde det mulig å komme seg fram til ulykkesområdet. En rekke biler har kjørt inn og ut av området i Gråtådalen de siste timene.

På en pressebrifing på Trones skole i Beiarn søndag ettermiddag bekrefter politiet at de fire soldatene fortsatt ikke er hentet ut fra havaristedet.

Bedre vær

Fire amerikanske soldater omkom da militærflyet gikk ned i et fjellområde i Gråtådalen i Beiarn fredag kveld. Flyet skulle delta i Nato-øvelsen Cold Response. Området har vært preget av svært dårlig vær de siste dagene, men søndag har vinden løyet og solen tittet fram.

– Det gjør det mye enklere i forhold til hvordan det har vært de siste to dagene. Været er bra i dag, og det er meldt videre bra utover, det gjør det enklere, sier innsatsleder Kristian Vikran Karlsen i Nordland politidistrikt søndag ettermiddag.

Usikkert når omkomne hentes ut

Ulykkesstedet er spredt over et større område oppe i fjellet, og forholdene beskrives som krevende. Man kommer seg kun opp dit med snøscooter, og veien opp er dårlig egnet for større kjøretøy.

Nødetatene har opprettet en base på en Trones skole i Beiarn, hvor krimteknikere, politi og brannvesen kommer og går. Alt av mannskap og utstyr må fraktes opp og ned med snøscooter.

Om de omkomne kan hentes ut i løpet av søndag, er vanskelig å si, forklarer innsatslederen.

– Det er vanskelig å gi et tidsaspekt. Det er vanskelige arbeidsforhold der oppe i et krevende terreng, sier Karlsen, som sier at dagslyset også spiller inn på aksjonen.

– Lyset vil selvfølgelig ha en påvirkning, men de gjør det de kan der oppe nå.

Fire soldater omkom

Flyet av typen V-22 Osprey skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag etter å ha vært ute på et treningsoppdrag. Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant fra radaren. Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men det var altså svært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Flyet skal ha truffet fjellet i et hardt sammenstøt, ifølge politiet.

Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

