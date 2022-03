TV 2 har avsluttet forhandlingene med Altibox

Saken oppdateres.

TV 2 varslet onsdag Altibox om at de avslutter forhandlingene om ny distribusjonsavtale. Den inneværende avtalen går ut 31. mars, og TV 2 sier i en pressemelding at det ikke er grunnlag for en ny avtale.

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 beklager overfor seerne som vil miste tilgang til TV 2s lineære kanaler. TV 2 skriver at de onsdag har opplyst sine ansatte og samarbeidspartnere om at det «dessverre ikke blir noen ny avtale».

Altibox åpne for samarbeid

– Vi opplever dette som et rent PR-utspill fra TV 2, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til Kampanje.

Altibox har over 530 000 TV-kunder, og Veggeland påpeker at over én million seere ville mistet TV 2-tilgangen dersom det ikke nås en avtale. Han forteller at Altibox er overrasket over hva TV 2 sier nå «ut fra hva de har sagt tidligere».

– Vi er fortsatt åpne for et samarbeid med TV 2 og har et ønske om å være konstruktive og finne gode løsninger, sier Veggeland.

Det er fremdeles én uke til forhandlingsfristen går ut.

Telenor-kunder mistet tilgang

Dette er ikke første gang partene er i konflikt: I november i fjor vant TV 2 over Altibox i retten, da Oslo tingrett ga kanalen fullt medhold i deres krav om en egen knapp for TV 2 på Altibox' fjernkontroller.

Dersom partene ikke kommer til enighet i denne omgang, ville det heller ikke blitt første gang at seere mister tilgang til TV 2s kanaler. I fjor førte forhandlinger mellom TV 2 og Telenor til at over én million TV-seere mistet tilgangen til TV 2-kanalene i rundt sju uker. Partene ble enige om ny avtale 21. januar i år.

Om Altibox-kundene nå mister tilgang til TV 2s lineære flater, vil fremdeles TV 2-appen vil være tilgjengelig for Altibox-kundene.