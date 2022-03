Kvikkleire-rapport: Risikoen for kvikkleireskred er uakseptabelt høy

NTNU-studie: - Kriser er et dårlig tidspunkt for fornybar omstilling

Saken oppdateres.

– All fare for kvikkleireskred kan ikke elimineres, og det er derfor et spørsmål om hvilket risikonivå samfunnet er villig til å akseptere når det gjelder slike skred, står det i den ferske rapporten.

Den første delrapporten ble lagt fram i september 2021 og tok for seg årsakene til skredet som kostet ti mennesker livet i Gjerdrum i 2020.

Nullvisjon

Flertallet i utvalget mener Norge bør ha en nullvisjon for dødsfall i kvikkleireskred. For å nå det målet anbefaler de en nasjonal handlingsplan.

Hovedkonklusjonene er å tydeliggjøre aktørenes ansvar, kartlegge kjente kvikkleiresoner, sikre eksisterende bebyggelse, sørge for at ny utbygging skjer i tråd med kravene til sikkerhet, bedre overvåking av erosjon og andre terrengendringer, og sørge for at alle aktører med ansvar for forebygging kjenner til faren for kvikkleireskred.

Kan krysse

– Lærdommen fra Gjerdrumskredet viser at skred kan krysse faresonegrenser, og at vurdering av skredsikkerhet ikke må begrenses av planområdet, men dekke skred som gjennom sine potensielle løsne- og utløpsområder kan ramme tiltaket, skriver utvalget i rapporten.