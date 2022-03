To kvinner bekreftet døde etter voldshendelse i Kristiansand

Mann i 50-årene siktet for å ha drept to kvinner i Kristiansand

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om den alvorlige voldshendelsen klokka 13.20 mandag ettermiddag.

Hendelsen skjedde på en privat adresse i bydelen Søm i Kristiansand. Nødetatene rykket ut med store styrker til stedet, opplyste politiet i en pressemelding.

De to personene ble kjørt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Politiet fikk kontroll på situasjonen på stedet, og én person ble pågrepet. Politiet søkte i området med både hund og drone, ifølge Fædrelandsvennen.

Vitner på stedet beskrev situasjonen som kaotisk. Det skal ha vært nærmere 16 biler fra nødetatene i området, og en hel gate ble sperret av.

– Nødetatene fant to hardt skadde kvinner på adressen. De to ble sendt til akuttmottaket på Sørlandet sykehus. Politiet fikk beskjed like etter klokken 14 om at de to dessverre døde like etter ankomst, sier politiadvokat Bernt Olav Bryge.

Det er snakk om to voksne kvinner, ifølge Bryge. Mannen som er pågrepet, er i 50-årene. Alle de involverte er av syrisk opprinnelse, og det er en relasjon mellom dem, ifølge Bryge.