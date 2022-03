Mehl hasteinnkaller produsenten av norske pass

Våknet av sprakelyder - løp ut for å hente hunden

Saken oppdateres.

– Jeg er i dag gjort kjent med at produsenten av norske pass og ID-kort har fått redusert produksjonskapasitet og kan få problemer med å levere tilstrekkelig med pass til nordmenn og borgere av flere europeiske land. Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Selskapet Thales leverer pass til Norge og en rekke andre land. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra Thales om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land.

